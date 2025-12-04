CCOO, preocupado por la detección de al menos 6 intentos autolíticos en centros de la región en lo que va de semana

TOLEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO-CLM ha manifestado su "preocupación" por la detección de al menos 6 intentos autolíticos en lo que va de semana en centros de Castilla-La Mancha, concretamente, en la provincia de Toledo.

En nota de prensa, el sindicato asegura que los protocolos de prevención de estas conductas elaborados por los propios centros "se han multiplicado" debido a la ausencia de una regulación autonómica por parte de la Consejería. "Esta situación evidencia la necesidad urgente de medidas claras y efectivas desde la administración".

Desde CCOO vienen insistiendo en todas las mesas en la necesidad de reducir la carga lectiva a los responsables del bienestar en los centros ya que, sin ello, "es imposible desarrollar de manera efectiva esta labor fundamental".

De este modo, exige al Gobierno de Castilla-La Mancha, y a la administración educativa, que actúe sin demora para garantizar la seguridad y el bienestar del alumnado incluyendo refuerzo inmediato de la detección y atención especializada en todos los centros educativos, mediante la incorporación de profesionales cualificados en salud mental, psicología, orientación educativa y profesorado de servicios a la comunidad.

También solicita protocolos claros y efectivos para la identificación temprana de situaciones de riesgo y autolesión, así como su seguimiento y derivación a los recursos especializados correspondientes, así como formación urgente y cualificada para el personal educativo en la detección de señales de alarma y en la gestión de crisis, garantizando un entorno seguro y de apoyo para el alumnado.

Asimismo, el sindicato exige compromiso con la prevención, mediante programas de promoción de la salud emocional, acompañamiento psicosocial y participación activa de familias y comunidades educativas.

"La salud y la seguridad de nuestros estudiantes no pueden esperar. Cada día sin medidas concretas pone en riesgo su integridad física y emocional". Es por ello que CCOO hace un llamamiento urgente al Gobierno de Castilla-La Mancha para que cumpla con su responsabilidad y despliegue los recursos necesarios de manera inmediata.

"No podemos permitir que los centros educativos se conviertan en espacios de vulnerabilidad para nuestro alumnado. Exigimos acción inmediata, recursos reales y reconocimiento de la labor de quienes trabajan por el bienestar de nuestro alumnado".