CCOO propone crear un Observatorio de Márgenes Empresariales en CLM para orientar negociación de subida de sueldos

TOLEDO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo y Políticas Públicas de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, ha propuesto crear un Observatorio de Márgenes Empresariales en Castilla-La Mancha que "sirva como herramienta para orientar la negociación colectiva en cuanto a la subida de los salarios".

"Con los beneficios que tienen las empresas, hay margen de sobra para que suban los salarios de los trabajadores y trabajadoras, es una cuestión de justicia social", afirma Del Puerto mediante nota de prensa.

También se ha referido el secretario de Empleo y Políticas Públicas de CCOO a la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), señalando que "la crecida del 4,4% tiene que reflejarse en términos netos", porque "la gente come del neto, no del bruto". "No podemos apretar las tuercas y ser más duros con quienes menos tienen y ser blanditos con quienes más tienen y más beneficios ganan, necesitamos una reforma fiscal que grave más a quienes más tienen".

Asimismo ha lamentado, con motivo de los datos del IPC de este viernes, que "a los trabajadores y trabajadoras no se les puede ir el salario en vivienda", señalando que "una persona trabajadora tiene que dedicar más del 30% del salario medio anual a la compra o al pago del alquiler".

"El concepto asequible tiene que incluir tanto el precio por el pago del alquiler o la compra de la vivienda, pero también todos los suministros", ha afirmado el líder sindical.

Además, ha recordado, que según la Ley de Vivienda el coste medio del alquiler o de la hipoteca más los gastos y suministros básicos no debe superar el 30% de la renta media de la unidad familiar.

A CCOO "le ocupa y preocupa que muchas personas trabajadoras tengan serias dificultades para poder acceder al derecho a una vivienda".