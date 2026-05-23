CCOO rechaza que el AVE Madrid-Jaén no tenga parada en C-LM y lo ve "una injusticia" y una "amenaza al desarrollo"

CIUDAD REAL, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha rechazado que el AVE Madrid-Jaén vaya a optar en su trazado por el denominado bypass de Montoro, lo que descarta que esta línea "no vaya a contar con parada en Castilla-La Mancha".

Para CCOO, esta decisión es "una injusticia con este territorio" y "una amenaza al desarrollo económico de la zona", según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Desde CCOO explican que el trazado que ahora se desestima se planificó en 2001 y durante años ha estado sometido a diferentes estudios "que no han hecho sino retrasar una ejecución que ahora da la espalda a la comarca de La Mancha, tan necesitada de impulso ferroviario".

"Se nos niega la alta velocidad pero tampoco se mejora la línea convencional pese a ser la zona uno de los principales motores económicos de la provincia de Ciudad Real. Este tren no puede pasar de largo por Alcázar de San Juan, un importante núcleo vinculado históricamente al ferrocarril que es parte de su identidad".

Desde el sindicato apuntan que la otra alternativa supondría "una pérdida de oportunidades y no respondería a la necesidad de vertebración del territorio".

CCOO cree que el desarrollo del tramo Mora-Alcázar y la mejora de las conexiones ferroviarias como Madridejos-Consuegra y Mora-Orgaz permitirían articular una red "más eficiente" y conectar mejor estos núcleos a los que se suman Manzanares y Valdepeñas.

Comisiones Obreras va a mantener un posicionamiento "firme" en este sentido apoyando las iniciativas que la sociedad civil y el resto de instituciones tengan a bien consensuar para evitar que el centro de La Mancha pierda peso estratégico y vea frenado su desarrollo.