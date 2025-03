CCOO reclama la readmisión de un trabajador despedido de Brahm en Ciudad Real

CIUDAD REAL 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la empresa Brahm en Ciudad Real se ha concentrado este viernes en las puertas de las instalaciones de la empresa para reclamar la readmisión de un trabajador despedido. Un despido que según la central sindical CCOO se basa en "un motivo que no se sostiene" y responde a "una práctica antisindical y una vulneración de los derechos fundamentales", al ser un representante legal de los trabajadores.

El secretario general de CCOO Industria de Ciudad Real, Víctor Manuel Martínez, ha argumentado que se trata de un despido absolutamente injustificado, recordando que la empresa basa su decisión en el resultado de una evaluación de los trabajadores, pero esa evaluación, conforme al convenio colectivo, sólo puede ser utilizada para la promoción interna, pero nunca para la penalización y mucho menos para un despido, según ha trasladado el sindicato por nota de prensa.

Víctor Manuel Martínez ha señalado que la empresa está a tiempo de coger el teléfono para llamarlo y readmitirlo y le ahorraríamos a la Administración tener que celebrar el juicio.

Ha añadido que "le guste o no la empresa, las relaciones laborales con CCOO van a seguir porque vamos a seguir teniendo presencia en el comité de empresa y ha recordado que es a través del diálogo como se pueden mejorar las condiciones laborales y por tanto, CCOO va a seguir defendiendo los derechos de las personas trabajadoras".

En la concentración también ha estado el secretario regional de CCOO Industria Castilla-La Mancha, Ángel León, que ha trasladado el rechazo absoluto a lo que ha calificado de práctica anti sindical y una clara vulneración de derechos fundamentales.

Por su parte, la secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, ha indicado que el trabajador fue elegido democráticamente por sus compañeros y compañeras para representarlos.

"Y cuando la empresa le dio a elegir entre susto o muerte y David eligió denunciar lo consideraba que era una sanción absolutamente injustificada, una injusticia y una vulneración de derechos fundamentales y del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores". ha afirmado Serrano.

Esther Serrano ha incidido en que "un sindicato de clase como CCOO defiende la democracia, no sólo fuera de la empresa, sino también dentro", y ha sostenido que "a la empresa le molesta más un sindicato que otro", lamentando que el Comité de Empresa no haya acudido a la concentración porque "deberíamos tener unidad y dejar claro a la empres que con los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y los de sus representantes sindicales no se juega".