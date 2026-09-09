CCOO recuerda a la Junta la renovación del Acuerdo de Riesgos Laborales y pide "un paso más" para empresas incumplidoras

CCOO presenta su campaña 'Tus derechos no se van de feria'. - CCOO

ALBACETE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha recordado que este año se tiene que renovar el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales.

"Desde el sindicato vamos a exigirle al Gobierno de Castilla-La Mancha un paso más en la responsabilidad de las empresas incumplidoras, un paso más a la hora de determinar si de verdad el Instituto de Seguridad y Salud de Castilla-La Mancha está sirviendo a sus funciones y qué medidas tenemos que corregir", ha afirmado en el estand que el sindicato tiene en la Feria de Albacete.

Así, ha reiterado el compromiso de CCOO "de poner toda la carne en el asador" en la negociación de los convenios pendientes. Con un dato de inflación que se acerca al 4,5% hacen falta subidas salariales justas para que "el reparto de los beneficios empresariales llegue de verdad a las personas trabajadoras", ha informado el sindicato en nota de prensa.

Ha citado como ejemplos el convenio de la cuchillería, pendiente en Albacete, o el de la atención sociosanitaria a domicilio que se concentrará en Ciudad Real para reclamar salarios dignos.

"Estamos viendo un momento en el que la economía, la actividad empresarial y los salarios suben pero lo hacen de forma asimétrica. Es el momento en el que, se de verdad hay un compromiso con la gente trabajadora de Castilla-La Mancha, las empresas deben de apostar por la subida salarial", ha aseverado.

Además, se ha referido al Real Decreto que traspone normativa europea y obliga a que las empresas sean más transparentes e incluyan en los contratos información concreta en materia de salarios, complementos o jornada, entre otras.

"Este Real Decreto es muy beneficioso porque regula elementos muy importantes como, por ejemplo, si un algoritmo regula alguna de tus condiciones laborales a la hora de determinar el régimen de trabajo a turnos o incluso un despido, porque la tecnología no puede ser una caja negra para los derechos de las personas trabajadoras".

VIGILANCIA CONTRATOS EN LA FERIA

Por su lado, el secretario general de CCOO en Albacete, Paco Gómez, ha señalado que ya se han tenido que interponer denuncias ante la Inspección de Trabajo por someter a muchas personas, extranjeras en su mayoría, a situaciones de explotación durante el montaje de la feria.

Así, ha detallado, en el marco de la Feria de Albacete se contabilizan unas 4.000 en cuanto a las contrataciones de las cuales se realizará un estudio.

Además, ha señalado que en materia de negociación colectiva, "sigue sin acuerdo el convenio de la cuchillería o el de hostelería".

Sobre este último el sindicato ha presentado una campaña, en la que colabora la Diputación Provincial de Albacete, que bajo el eslogan 'Tus derechos no se van de feria' exige el cumplimiento de salarios y jornada para las personas trabajadoras de la Feria que, como ha calificado Gómez, "es la empresa más importante de Albacete pero también la más precaria".

El stand de CCOO se va a convertir en un espacio en el que se va a informar y asesorar a las personas trabajadoras que lo necesiten.