CCOO reivindica en Ciudad Real la memoria democrática y el arte comprometido en un homenaje a Pepe Ortega

Acto de homenaje a Pepe Ortega en Ciudad Real. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real ha acogido este jueves un homenaje a Pepe Ortega y al colectivo Estampa Popular, en un acto organizado por CCOO Castilla-La Mancha en la Biblioteca Pública del Estado que ha servido para reivindicar el papel del arte comprometido y la memoria de quienes lucharon contra la dictadura.

En el evento han participado el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, y el representante de la Asociación Amigos del Pintor Ortega, Francisco Matas, entre otros asistentes del ámbito sindical, institucional y cultural.

Pepe Ortega, nacido en Arroba de los Montes, fue uno de los principales exponentes del realismo social de la posguerra española y una figura destacada de Estampa Popular, una red de artistas antifranquistas activa desde finales de los años cincuenta hasta los primeros años de la Transición.

Militante del Partido Comunista de España, se vio obligado a exiliarse a París, donde continuó su actividad política y artística. Durante su trayectoria sufrió represión, cárcel y torturas, y pese al final de la dictadura, falleció en la capital francesa en 1990.

Su obra estuvo marcada por una clara vocación social, con el objetivo de acercar el arte a la población trabajadora mediante formatos accesibles como litografías y grabados, en una apuesta por la popularización de la cultura sin renunciar a su calidad artística.

Durante el acto, Unai Sordo ha defendido que el reconocimiento a Ortega y a Estampa Popular es "una magnífica idea" porque permite reivindicar el papel de quienes resistieron durante décadas al régimen franquista. En este sentido, ha recordado que muchos de ellos sufrieron exilio, represión, cárcel o torturas, pero mantuvieron su compromiso con la recuperación de las libertades.

Sordo ha asegurado que existe una "deuda histórica" con estas personas y ha subrayado que la democracia en España no fue una concesión, sino el resultado de la movilización social. "Franco murió en la cama, pero la democracia se ganó en las calles", ha afirmado.

Asimismo, ha puesto en valor el papel de la cultura en ese proceso, destacando que figuras como Ortega contribuyeron a acercar el arte al pueblo y evitar que quedara en manos de las élites, defendiendo una cultura accesible y comprometida.

Por su parte, José Manuel Caballero ha avanzado que el Gobierno regional va a plantear a la Diputación de Ciudad Real la organización de una gran exposición sobre Pepe Ortega, incluyendo obras que actualmente no se exhiben en España y que se encuentran en el museo dedicado al artista en Matera, Italia.

También ha señalado la intención de reproducir las litografías del decálogo de la democracia, publicadas en 1976, destacando que "50 años después siguen plenamente vigentes en su mensaje".

Además, ha anunciado la colaboración con el Ayuntamiento de Arroba de los Montes para impulsar un museo al aire libre, mediante la instalación de obras en cerámica en calles y edificios del municipio, en homenaje a este artista ciudadrealeño.

Finalmente, Francisco Matas ha agradecido a CCOO la organización de este homenaje, destacando que el reconocimiento al trabajo artístico "suele ser raro".

Asimismo, ha reivindicado la necesidad de reforzar la inversión pública en cultura y ha puesto en valor el trabajo de la asociación para difundir la figura y la obra de Pepe Ortega a través de exposiciones, publicaciones y colaboraciones institucionales.