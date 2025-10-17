CCOO y UGT lamentan muerte de trabajador en Illescas y muestran indignación por el "escándalo" de las caídas en altura

TOLEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han lamentado el accidente laboral ocurrido este viernes en Illescas que ha provocado el fallecimiento de un trabajador al caer desde un aparato elevador en una obra.

En primer lugar, CCOO de Toledo ha mostrado su "dolor" y su "indignación" ante un nuevo accidente por caída en altura, la causa "más previsible y evitable si se adoptan unas adecuadas medidas de prevención", según ha informado el sindicato en nota de prensa.

"Es un absoluto escándalo que estemos semana tras semana viendo como trabajadores sufren caídas en altura, el accidente laboral más previsible y más evitable de todos, y que está costando la vida a cientos de trabajadores en este país por no tomar medidas de seguridad, que suponen un mínimo coste para las empresas, apenas una inversión de 1.000 euros y que permiten salvar vidas", denuncia Federico Pérez, secretario general de CCOO Toledo y también secretario de Salud Laboral.

CCOO Toledo interpondrá, como siempre que ocurre un accidente laboral de estas características, una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que se determine si hay responsabilidad empresarial y en caso de que sí la haya "se sancione de manera contundente esta falta de medidas de responsabilidad empresarial".

El sindicato recuerda que es obligación de la empresa, así lo establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, proteger la salud y la seguridad de sus empleados y empleadas.

El sindicato ha trasladado su más sentido pésame a los familiares del trabajador fallecido y se ha puesto a su disposición "ante tan trágico accidente".

Por su parte, UGT ha incidido también en que el accidente por caída en altura "cada vez es más frecuente" y preocupa especialmente al sindicato ya que es "fácilmente evitable", tal y como ha explicado la coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha, Irene Ortega, según ha informado la Unión General de Trabajadores en nota de prensa.

"La llamada caída a distinto nivel es uno de los principales motivos de siniestralidad laboral en nuestra Comunidad Autónoma al tiempo que es uno de los accidentes más fáciles de evitar si se adoptan las medidas que establece la normativa. Ayer, en Talavera de la Reina otro trabajador sufría un accidente al caer de un tejado a tres metros de altura. Y el miércoles, un hombre perdía la vida en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) mientras trabajaba en una obra. Precisamente ayer, nos concentrábamos en Madrid para exigir medidas urgentes contra la siniestralidad laboral. No nos podemos olvidar que la mayoría de los accidentes se deben a la falta de prevención y responsabilidad empresarial. Por eso, reclamamos un Pacto de Estado contra la siniestralidad, más recursos para la Inspección de Trabajo, la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sanciones más duras a las empresas incumplidoras".

La coordinadora de Prevención de Riesgos Laborales en la región ha recordado que, según las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo relativas a los ocho primeros meses del año, en Castilla-La Mancha se registraron 265 accidentes de trabajo con baja en jornada por cada 100.000 afiliados a la Seguridad Social, lo que sitúa a la región como la tercera con el índice de incidencia más alto del territorio nacional, solo superada por Baleares y Navarra.

Datos "muy preocupantes e inasumibles", por lo que ha incidido en la necesidad de crear la figura del delegado territorial de riesgos laborales para llegar a aquellas empresas donde no hay representación sindical. "Es un hecho que en las empresas donde hay representación sindical se producen muchos menos accidentes laborales".

Irene Ortega ha puesto al sindicato a disposición de la familia de la víctima y ha demandado una investigación exhaustiva de las causas y una actuación por parte de la Inspección de Trabajo.