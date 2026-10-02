CCOO valora el récord de la contratación indefinida en C-LM pese al aumento del paro en septiembre

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TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla-La Mancha señala que los datos de paro correspondientes al mes de septiembre son fruto de la evolución negativa en el sector público y el comercio pero positiva en sectores como la industria y el transporte, con cifras históricas de afiliación.

El secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla- La Mancha, Juan Carlos del Puerto, ha explicado en nota de prensa que "septiembre nos deja varias dinámicas que confluyen. La finalización de una campaña de vendimia mas temprana, el inicio del curso escolar y el término de las contrataciones de verano"

Unas circunstancias que, indica, generan subidas de desempleo a las que se suman "la lentitud del proceso de regularización que está impidiendo la incorporación al mercado de trabajo de personas extranjeras de forma ordinaria".

También ha destacado que en lo que va de año, en Castilla-La Mancha se han registrado 496.185 contratos de los que el 42,3% han sido indefinidos. "Estos datos deben ponerse en valor, junto con la evolución general del empleo, ya que muestran la importancia de consolidar las políticas que han permitido mejorar la estabilidad de las relaciones laborales".

Precisamente por ello, Del Puerto urge a abordar desde el seno del diálogo social el problema de la vivienda, o el de los precios de los carburantes, que hacen que no se cree tanto empleo como se podría crear en la región.