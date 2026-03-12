CCOO ve necesaria una ley regional de vivienda y pide intervenir el mercado para regular su precio y el alquiler en C-LM - EUROPA PRESS

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha abogado este jueves por establecer una ley regional de vivienda que esté dotada de partidas presupuestarias, así como por intervenir el mercado de la vivienda con políticas públicas, para regular tanto el precio de los inmuebles como su alquiler.

Así lo han indicado en rueda de prensa el secretario regional de CCOO, Javier Ortega, y el secretario regional de Políticas Institucionales y Desarrollo Territorial de CCOO, José Manuel Muñoz, que han presentado el informe 'Vivienda y bienestar' elaborado por el sindicato.

En concreto, Muñoz ha manifestado que el informe establece, entre sus propuestas, intervenir la vivienda con políticas públicas para limitar los precios ante el hecho de que el mercado "haya fracasado" al no permitir el acceso a la vivienda de una forma "fácil".

Por otra parte, ha dicho CCOO ve "muy importante" que Castilla-La Mancha se dote de una ley de vivienda que contenga unas partidas presupuestarias. "Si no existen presupuestos no se puede hacer políticas de vivienda y quizá ese ha sido el error que se ha mantenido durante todos estos años, no solo en la región sino en el conjunto del país".

También propone CCOO vigilar y legislar sobre las viviendas turísticas aplicando presión fiscal a aquellos que utilizan la vivienda como rentismo y especulación, para ayudar, por contra, al alquiler hasta que se construya vivienda, ha apuntado también el secretario regional de Políticas Institucionales y Desarrollo Territorial de CCOO.

Otra de las propuestas pasa por más suelo a través de concesiones administrativas y creando fondos que capten inversión de particulares. "Vemos que la banca no está dando rentabilidad por los ahorros y percibimos que hay mucha gente que se refugia en la deuda pública por lo que sería el momento ideal para hacer esos fondos que tuviesen una seguridad de retorno".

CONCLUSIÓN PRINCIPAL

Muñoz ha desgranado el estudio para apuntar que la conclusión principal del mismo es que la vivienda en Castilla-La Mancha ha pasado de ser un derecho constitucional a un activo especulativo, "configurándose un modelo rentista que además supone el principal lastre del consumo y del ahorro, poniéndose en peligro también el empleo".

En cuanto a datos del informe, ha destacado que las viviendas vacías suponen el 23% del total situándose así la región nueve puntos por encima de la media nacional que está en el 14%. A lo que ha unido que en el 2024 se terminaron 4.003 viviendas en Castilla-La Mancha de las que "tan solo 159" son de protección oficial, lo que supone un 3%.

Así, ha lamentado "la dejadez, el olvido y el abandono" de la vivienda de protección oficial considerándolo "un error que nos lleva a la situación que estamos viviendo actualmente", unido a la escasez de oferta pública y la concentración progresiva de la vivienda en pocas manos.

"Los datos de 2008 nos decían que en Castilla-La Mancha las personas propietarias de una sola vivienda eran el 68% y ya actualmente estamos en el 57%", ha indicado, para agregar que "casi la mitad de la población tiene más de una vivienda" y que "la gente sigue invirtiendo en vivienda como un activo financiero", por lo que el mercado "está dopado y es inalcanzable".

Respecto a los precios, el del alquiler ha subido un 11,8% anual, "muy por encima" del IPC (3,1%) y en las capitales, el esfuerzo para pagar el alquiler ya supera el 50% del salario neto y los jóvenes menores de 25 años ya dedican entre 5 y 7 puntos más de salario para afrontarlo.

Otro de los temas que trata el informe es el problema de la vivienda turística, por lo que indica que ya son 5.200 las unidades que hay en la región, concentradas sobre todo en Toledo y Albacete, y con un aumento "significativo" desde 2020 a la actualidad de más de un 60%.

"Esto tiene que controlarlo el Gobierno, de alguna manera, imponiéndoles cargas impositivas e imponiéndoles también una legislación que regule de alguna manera esto", ha manifestado el secretario regional de Políticas Institucionales y Desarrollo Territorial de CCOO.

NO HAY CAPACIDAD PARA COMPRAR

De su lado, el secretario regional de CCOO ha puesto de manifiesto que informe señala que en Castilla-La Mancha hay 660 viviendas por cada mil habitantes, "pero lo que no hay es capacidad para que todo el mundo pueda comprarla". Además, apunta que se construye poca vivienda nueva y que la vivienda de protección oficial ha desaparecido y es usada.

"Cuando se cambia de manos, se cambia a precio de mercado y eso lo que genera nuevamente es una burbuja especulativa", ha lamentado Ortega, para añadir que otro problema es que el pago de la renta genera un esfuerzo que oscila entre el 30% y el 60% de la renta familiar por lo que los avances de la negociación colectiva en materia salarial "quedan absorbidos por completo".

También ha destacado que la brecha entre el arrendador y el arrendatario se ha incrementado, por lo que CCOO propone "dar un impulso importante" a la vivienda protegida de alquiler por parte de la Administración regional o que afloren las viviendas vacías aplicando medidas impositivas a sus propietarios.

"Apostamos también por la rehabilitación para poner en el alquiler el parque más antiguo de viviendas y, sobre todo, por contener los precios con la declaración de las zonas tensionadas, que en Castilla-La Mancha son prácticamente el corredor del Henares y La Sagra, con el fin de ofrecer suelo público para construir", ha concluido.