CCOO C-LM vigilará que los ERTE no acaben en ERE y que ayudas sirvan para mantener empleo

De la Rosa pide a patronal y administraciones "complicidad" y urge a proteger al trabajador en "este tiempo de incertidumbre"

TOLEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha avisado de que el sindicato va a estar "muy vigilante" para cuando se levante el estado de alarma muchos de los 18.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que, de momento, se han presentado en Castilla-La Mancha no "trasvasen" en despidos. De igual modo, ha avanzado que van a ser "tozudos" y se van "a empecinar en vigilar" que cualquier ayuda económica que reciban las empresas esté condicionada al mantenimiento del empleo.

"Vamos a ser muy tozudos en que cualquier dinero público que se dedique al rescate de empresas, que es razonable, tenga vinculación directa al mantenimiento del empleo. No se puede gastar dinero público si no es como consecuencia de que el empleo no se derrumbe. No solo por defender a los trabajadores, sino porque el sistema productivo castellanomanchego está basado en el consumo interno, que determina gran parte de la riqueza de la región", ha precisado el líder sindical, en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, ha incidido en que si el poder adquisitivo de los trabajadores se "derrumba", porque hay un 30 por ciento de paro, "es más que evidente que la economía no se va a recuperar y muchas empresas no van a sobrevivir". "Por una cuestión de interés propio de las empresas hay que empecinarse en que cualquier ayuda económica a las empresas vaya condicionada al mantenimiento del empleo", ha reiterado.

"Page tiene que buscar el equilibrio perfecto en las ayudas de empresas y trabajadores", ha insistido De la Rosa, que ha detallado que tras el paso del coronavirus, va a haber tres colectivos de trabajadores a atender: "El primero, el de los que se van a quedar sin nada y necesitan ayudas sociales, económicas y de servicio que han de canalizarse a través del Gobierno. Esto no se puede interpretar como un acto de caridad, sino como un derecho constitucional", ha prevenido.

El otro colectivo, ha proseguido, lo conforman los trabajadores que seguirán muchos meses en ERTE a la espera de que se restablezca la actividad y que necesitan complementar sus prestaciones de desempleo. Para ellos, ha indicado, van a pedir ayudas como ya lo han reclamado en Valencia o Castilla y León.

Por último, ha añadido, están los trabajadores que seguirán trabajando y "que no pueden ser los paganos de la crisis", a los que hay que "blindar" y darles garantías legales de que, "en este tiempo de miedo e incertidumbre" no se les va a despedir ni trasformar sus jornadas a tiempo parciales.

"Para atender a estos tres colectivos hace falta que la administración nos eche una mano, pero esto no va a en contra de las reivindicaciones empresariales. Es más, apoyaré con la misma intensidad que el Gobierno regional formule ayudas suficientes para que las microempresas y los autónomos tengan liquidez para salir de ésta. Lo que no debería ser de recibo es que las ayudas se transformen solo hacía un sector, porque se crearía una brecha y un desequilibrio que, en tiempos tan complicados, podría ser insoportable para los trabajadores".

ERTES

De otro lado, en conversación con Europa Press, el líder sindical ha asegurado que, con carácter general, los ERTEs de fuerza mayor presentados en la región han obedecido a lo que marcaban los reales decretos y afectaban a servicios que no podían seguir prestándose por riesgo de contagio de COVID-19.

"No es muy llamativo que se hayan hecho ERTEs con carácter fraudulento, pero hay algunos que ya están en manos de la Inspección Laboral y se estudiarán", ha señalado De la Rosa, que se muestra preocupado por lo que pasará cuando se decrete el levantamiento del estado de alarma, momento en el que "seguramente haya más despidos y ERTEs, no por causa de fuerza mayor, sino por causas económicas, productivas o administrativas".

"Ahí sí queremos que los trabajadores estén pegados a CCOO para asesorarles. Queremos que patronal y administraciones sean cómplices para que el tránsito de esos ERTEs se hagan con cristalinidad y transparencia", ha dicho el responsable castellanomanchego de CCOO, que hace días pidió la creación de una comisión tripartita para el seguimiento y control de dichos expedientes en Castilla-La Mancha.

De momento, ha explicado, y escudándose en la Ley de Protección de Datos, la administración no les ha permitido acceder al nombre de las empresas de la región que han acudido a esta herramienta, aunque el sindicato sí dispone de un control sectorial y numérico del conjunto. "Entendemos que este argumento vulnera el derecho a la libertad sindical y seguiremos peleándonos cuando llegue el momento, porque de momento los juzgados están cerrados", ha avisado.

"No se trata de fiscalizar empresas ni de dudar de la buena voluntad de que los empresarios vayan a cumplir con la legalidad, sino de que el derecho ha de asistir en la misma medida a empresarios y trabajadores", ha defendido De la Rosa, que insiste en la necesidad de dotar a dicha comisión de seguimiento de "más medios y espacios" porque el trabajo de control de dichos ERTEs se irá intensificando según se levante estado de alarma y una "nueva normalidad" se imponga en los sectores productivos.

"Ahí sí que habrá que tener más dedicación para atender lo que venga, porque queremos pensar que de los más de 18.000 ERTEs presentados en la región, con 80.000 trabajadores afectados, no se van a trasvasar en despidos, pues la crisis que generaría sería peor que la de 2008 y los resultados, más nefastos", ha advertido.

Luego de asegurar que desde que se decretara el estado de alarma "es más que evidente que ha habido despidos" en Castilla-La Mancha, pues sino el paro no habría subido en 12.000 personas en el mes de marzo aunque a los empresarios les haya salido más caro despedir por no ajustarse a derecho, ha perseverado en que el compromiso que administración, patronal y sindicatos han de adquirir en la mesa de diálogo de Castilla-La Mancha pase por evitar se produzcan despidos.

EPA y 1º DE MAYO

En este punto, y tras "romper una lanza a favor" de los funcionarios de las oficinas de empleo de la región que están trabajando "a destajo y haciendo una labor ingente para tramitar a la mayor brevedad posible" todos los ERTEs, el secretario regional de CCOO ha señalado que la EPA del primer trimestre estará muy por debajo de las expectativas que se tenían a principio de año, aunque le "preocupa mucho más" la del segundo trimestre.

"Por eso, habrá que tomar medidas para que los resultados no sean tan nefasto y tan negros que nos lleven de nuevo a los malos años de las crisis de 2008, con cerca de un 30 por ciento de paro en Castilla-La Mancha" ha reparado De la Rosa, que ha concluido hablando del próximo 1º de Mayo que será "atípico" por no poder salir a la calle, pero seguirá siendo "ese escaparate para trasladar menajes claros al conjunto de gobernantes".

"Es importante que de la crisis salgamos juntos buscando equilibrios entre los sectores económicos y sociales. Los trabajadores no pueden ser una vez más los paganos de la crisis", ha concluido.