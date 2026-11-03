Cecam abordará la gestión de la seguridad y salud en los lugares de trabajo en una jornada este jueves en Toledo

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TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, Cecam CEOE-CEPYME C-LM, celebrará el próximo jueves 5 de noviembre, en el Hotel Cigarral El Bosque (Toledo), la Jornada regional 'Gestión de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo', que inaugurará el director del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha, Francisco Javier de la Cruz.

Se celebra, tal y como informa la patronal en nota de prensa, en el marco de las actuaciones de prevención de riesgos laborales que viene desarrollando la Confederación Regional para el asesoramiento a empresas de la región en materia de PRL.

Cecam anima a todas las empresas, profesionales y entidades interesadas a participar en esta jornada, de carácter gratuito, en la que se dará a conocer, por un lado, la labor de los servicios de prevención de riesgos laborales para que las empresas integren la gestión de la PRL en su actividad diaria y, por otro, el control que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social lleva a cabo de las herramientas presentes en la ley, como son la evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva y la organización de la misma dentro de las empresas.

La jornada se desarrollará en horario de mañana, de 10.00 horas a 12.15 horas, comenzando con una bienvenida y café networking, que permitirá a los asistentes compartir experiencias y establecer contactos profesionales.

La inauguración, prevista a las 10.30 horas, correrá a cargo de Mario Fernández González, secretario general de Cecam, y de Francisco Javier de la Cruz González, director del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha.

A continuación, a las 10.45 horas, tendrá lugar la ponencia 'Control de la gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas', impartida por Juan Díaz Rokiski, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La Mancha, quien abordará cuestiones relacionadas con el control y seguimiento de la gestión preventiva en el ámbito empresarial.

Posteriormente, a las 11:30 horas, Jesús Díaz Pérez, consultor en Prevención de Riesgos Laborales, especializado en Auditoría y Evaluación de Servicios de Prevención Ajenos y Auditoría Legal de Sistemas de Prevención, ofrecerá la ponencia 'Labor de los Servicios de Prevención Ajenos: asesoramiento al empresario y a los trabajadores y ejecución de las actividades preventivas'.

Durante su intervención, se analizará el papel de estos servicios en el asesoramiento a las empresas y a sus trabajadores, así como en el desarrollo de las distintas actuaciones preventivas.

La Jornada concluirá a las 12.15 horas, con el cierre de la misma.

A través de esta iniciativa, Cecam señala que "continúa trabajando para sensibilizar y concienciar al tejido empresarial de Castilla-La Mancha sobre la importancia de integrar la prevención de riesgos laborales en la gestión diaria de las empresas, favoreciendo entornos de trabajo seguros y saludables y contribuyendo a la reducción de la siniestralidad laboral".

Las empresas interesadas en participar pueden inscribirse y consultar toda la información a través de la página web de Cecam https://cecam.es/eventos/jornada- prl-gestion-de-la-seguridad-y-la-salud-en-los-lugares-de-trabajo-05-11-2026/