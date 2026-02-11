Cecam entiende las "reticencias" del sector agrario al acuerdo con Mercosur y pide competir con las mismas reglas

El presidente de Cecam, Ángel Nicolás - EUROPA PRESS

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha asegurado entender las "reticencias" del sector agrario español al reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, actualmente paralizado por Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al tiempo que ha abogado por competir con las mismas reglas.

Precisamente, este miércoles miles de agricultores y ganaderos de toda España, convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), protestan y se concentran en Madrid para mostrar su descontento por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur.

Durante la rueda de prensa ofrecida en Toledo para hacer balance económico de 2025 y abordar los retos para 2026, Nicolás ha explicado que lo que está pidiendo el sector agrario con el tema del Mercosur son "garantías" de que los productos que "nos vengan" tengan "las mismas cargas obligatorias y de control que nuestros productos". "Ni más ni menos", ha sentenciado.

"Aquí estamos comprando tomates que vienen del sur de España sin los controles fitosanitarios que tienen nuestros productos aquí, con lo cual el precio no es el mismo", ha advertido el presidente de la patronal castellanomanchega.

Según ha afirmado, "el problema que tiene nuestro sector primario es que no se fían de los políticos porque han tenido muestras suficientes durante muchos años para no fiarse de ellos, ni de unos ni de otros".

Nicolás ha admitido que el acuerdo UE-Mercosur supone una "desventaja" para los agricultores europeos ya que a éstos se les exige unos fitosanitarios y una cartilla verde de trazabilidad que, por ejemplo a productos sudamericanos no. Es por ello que ha abogado por "competir en las mismas condiciones".

Finalmente, ha pedido a la UE garantizar que los productos que vengan de fuera vengan con las mismas garantías sanitarias que las que se exigen aquí. Lo contrario, ha dicho, no es jugar limpio.