Cecam se reunirá este mes con la Junta para tratar el "problema" del absentismo: "No sabemos qué está ocurriendo"

Archivo - El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cecam, Ángel Nicolás, ha afirmado este martes que la patronal regional tiene fijada para este mes una reunión con el Gobierno de Castilla-La Mancha con el fin de tratar el "problema" del absentismo. "No sabemos realmente lo que está ocurriendo", ha lamentado.

Así lo ha indicado Nicolás a preguntas de los medios momentos antes de reunirse con la presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel. "Queremos saber qué está pasando con estas bajas, si es un problema de poca atención médica, de saturación del sistema o no".

El presidente de los empresarios castellanomanchegos ha apuntado que Cecam ha creado una comisión sobre absentismo y que ha apoyado la creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral para investigar lo que está ocurriendo en los accidentes de trabajo y en la Incapacidad Temporal por Contingencia Común (ITCC), que "tiene un problema económico y un coste económico tremendo en este país, que tenemos que resolver entre todos".

"Si estamos en el ahorro de costes, vamos a ver qué está pasando con la ITCC, porque el accidente de trabajo se puede acometer ya que hay herramientas para hacerlo, como más prevención de las empresas o más medidas, pero lo que es la ITCC es el gran agujero negro y no sabemos muy bien lo que está ocurriendo allí y lo que queremos es saber es qué está ocurriendo", ha argumentado.

Nicolás ha destacado el incremento "tan brutal" que está sufriendo en los últimos seis años el absentismo, para apuntar que se creía que detrás estaba el envejecimiento cuando "más de un 300 por ciento del aumento de la ITCC se debe a personas entre los 25 y los 65 años, y el 90 por ciento de esas bajas se debe a problemas de salud mental que ni siquiera sabemos si es verdad o es mentira".

"Una persona con 25, 30 o 34 años puede decir que tiene una crisis de ansiedad o no, pero el problema que tenemos es que Atención Primaria, que no es especialista en salud mental, no lo deriva a salud mental y si lo deriva a salud mental, que está absolutamente colapsada, pueden tardar seis, siete, ocho o diez meses en poder atender a esa persona", ha apuntado.

Ha dicho "claramente" que la sanidad influye así en esta situación, razón por la cual ha defendido que los empresarios "han dicho siempre" que las mutuas son "un aliado eficaz" en este sentido, para preguntarse por qué los sindicatos se niegan "de manera recurrente" a que las mutuas apoyen el sistema de salud.

Así, ante el hecho de que CCOO haya señalado este mismo martes la necesidad de integrar a las mutuas colaboradoras como entidades gestoras de la Seguridad Social, Nicolás ha lamentado que pidan "que lo hagamos gratis" y que "dediquemos todo nuestro personal a resolver las listas de espera de la Seguridad Social a coste cero".