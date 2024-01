Cecam ve "ideal" el aeropuerto de Casarrubios y con "muchas diferencias" con el de Ciudad Real: "Nos gusta mucho"

TOLEDO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) ha calificado de "ideal" el proyecto del aeropuerto de Casarrubios del Monte y ha señalado que hay "muchas diferencias" con el de Ciudad Real. "Nos gusta mucho", ha dicho el presidente de la patronal castellanomanchega, Ángel Nicolás.

A preguntas de los medios durante un desayuno informativo, Nicolás ha basado su argumentación en que no hay ninguna capital europea importante con un solo aeropuerto, por lo que ha defendido que este proyecto ayuda a visualizar que tiene que haber un aeropuerto pequeño para "vuelos domésticos" de dos o tres horas.

"Nos gusta mucho ese proyecto pero tenemos el complejo del aeropuerto de Ciudad Real", ha dicho, para agregar que "no tiene nada que ver" una cosa con la otra, ya que el ciudadrealeño "puede" que fuera "un poco forzado" o no estuviera en el sitio adecuado.

A ello ha añadido que hubo que crear un espacio aéreo que no existía en Ciudad Real, mientras que el de Casarrubios existe desde "hace muchos años" y el sitio en el que se encuentra es "ideal" por su cercanía a la A-5.

"No me parece ningún disparate sino bien y necesario", ha abundado Nicolás, que ha destacado también como virtud que la pista del aeropuerto esté en dos comunidades y que no parezca que Castilla-La Mancha y Madrid que no se vayan a poner de acuerdo en sacarlo adelante.