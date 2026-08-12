Cedillo destaca en Las Ventas de Retamosa el valor de los Talleres+ para generar empleo y mejorar los servicios públicos

Visita al taller 'Repintando Las Ventas'. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha visitado el Taller+ 'Repintando Las Ventas', que se desarrolla en Las Ventas de Retamosa y que está permitiendo combinar la formación y el empleo de sus ocho alumnos-trabajadores con la mejora de espacios municipales de especial importancia para los vecinos.

Cedillo ha estado acompañada por el diputado provincial de Promoción del Empleo, Pablo Barroso, y el diputado provincial de Contratación y Patrimonio, José Eugenio del Castillo, con quienes ha podido conocer de primera mano los trabajos realizados y conversar con los participantes y responsables del programa, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La presidenta ha valorado los Talleres+ como una herramienta que "ofrece oportunidades laborales y formación a sus participantes y, al mismo tiempo, permite a nuestros ayuntamientos sacar adelante actuaciones que mejoran los servicios y espacios públicos de sus municipios".

En este sentido, ha incidido en la colaboración con los ayuntamientos como una de las prioridades del Gobierno provincial y en la importancia de impulsar iniciativas que tienen una repercusión directa tanto en las personas que participan en ellas como en el conjunto de los vecinos.

MEJORAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA

Una de las principales actuaciones desarrolladas ha tenido lugar en el Centro de Atención a la Infancia (CAI), donde los alumnos-trabajadores han realizado distintos trabajos de pintura, reparación y mejora, contribuyendo al acondicionamiento de un centro especialmente importante para Las Ventas de Retamosa, para la atención a los niños y la conciliación de las familias.

Durante la visita, Cedillo ha podido comprobar el resultado de estos trabajos y ha felicitado a los participantes y responsables del Taller+ por la labor realizada, destacando cómo la formación práctica se traduce también en actuaciones útiles y beneficiosas para los municipios.

UN NUEVO ESPACIO PARA LOS JÓVENES

El Taller+ también ha permitido avanzar de manera importante en otro de los proyectos municipales de Las Ventas de Retamosa: la creación de un futuro Centro Joven. Para ello, los participantes han actuado en las instalaciones del antiguo consultorio médico, realizando trabajos de acondicionamiento y pintura que permitirán dar un nuevo uso a este inmueble municipal y transformarlo en un espacio destinado a los jóvenes de la localidad.

La actuación supone un paso importante en la apuesta del Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa por la juventud y por ofrecer a los jóvenes del municipio un espacio propio para el encuentro y desarrollo de actividades.

La alcaldesa de Las Ventas de Retamosa, Raquel de la Varga, ha mostrado su agradecimiento por el apoyo constante que la Diputación de Toledo presta a los municipios de la provincia para ayudarles a desarrollar sus proyectos y ha valorado especialmente la oportunidad que supone para la localidad contar, por primera vez, con un Taller+.

202 CONTRATOS EN LA PROVINCIA

'Repintando Las Ventas' forma parte de los 20 Programas Talleres+ que la Diputación de Toledo desarrolla en distintos municipios de la provincia en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En total, estos programas permiten formalizar 202 contratos laborales, de los que 160 corresponden a alumnos-trabajadores, ocho por cada uno de los talleres, que reciben durante seis meses formación teórica y práctica al tiempo que desarrollan actuaciones de interés para los municipios.

La iniciativa cuenta con una inversión global superior a los 3,5 millones de euros y contempla tres especialidades: Fundamentos y Técnicas en Rehabilitación de Edificios; Biomasa Forestal y Saneamiento; y Pintura en Instalaciones Municipales y Mobiliario Urbano, modalidad a la que pertenece 'Repintando Las Ventas'.