Las celdas del Centro Penitenciario de Cuenca contarán con duchas tras la finalización de las obras en la prisión - EUROPA PRESS

CUENCA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

En menos de dos meses finalizarán las obras en el Centro Penitenciario de Cuenca, que introducen mejoras como las duchas en las celdas y una impermeabilización que conseguirá reducir entre 3 y 4 grados la temperatura de la cárcel conquense, según ha informado el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

En total se han invertido 5,5 millones de euros en el Centro Penitenciario de Cuenca, tras la que ha quedado "prácticamente una prisión nueva".

Entre los cambios está esa supresión de las duchas comunes, "que estaban en todos los centros antiguos" y ese espacio quedará para aulas de formación y dependencias para los profesionales.

La segunda intervención, financiada con los fondos de recuperación del Gobierno de España, ha sido la impermeabilización que reducirá el frío en estas instalaciones.

Ortiz ha recordado que estos trabajos han obligado a trasladar a los internos de Cuenca hasta la finalización de las obras y, cuando concluyan, el Centro Penitenciario de Cuenca recuperará su capacidad habitual, que está entre 110 y 120 plazas.

18 MESES DE CONSTRUCCIÓN

Ortiz ha informado de estas obras con motivo del acto de inicio de construcción de la sede del Centro de Estudios Penitenciarios de Cuenca, que estará listo en 18 meses tras una inversión de unos catorce millones de euros.

Hasta 500 funcionarios podrán formarse en estas instalaciones de manera simultánea "y dejaremos de usar las aulas que, en los últimos años, nos ha cedido la Universidad de Castilla-La Mancha, a la que agradecemos el esfuerzo que han hecho".

El secretario de Instituciones Penitenciarias ha asegurado que el proyecto ha seguido el ejemplo "de los mejores centros de formación de prisiones" y tendrá entre sus dependencias un edificio de simulación, "que recrea los módulos, las celdas y los espacios que tenemos en los centros penitenciarios, para que la formación de los funcionarios sea verdaderamente ajustada a lo que luego van a tener en el día a día".

También contará con un salón de acto para 500 personas, biblioteca y gimnasio, entre otras dependencias.