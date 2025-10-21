Celebrada la vista por demanda de Abogados Cristianos a Ayuntamiento Ciudad Real por cuadernillo sobre diversidad

CIUDAD REAL, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Abogados Cristianos ha llevado este martes al Ayuntamiento de Ciudad Real a los tribunales por la distribución del cuadernillo infantil 'Mandalas con valores', una publicación elaborada el pasado mes de febrero por el Consistorio que mostraba distintos tipos de familia y que se repartió a los escolares que visitaron la Casa Consistorial.

Un cuadernillo que también hizo saltar por los aires el pacto de gobierno que existía entre el Partido Popular y Vox, ya que éste último decidió "dejar en suspenso" el acuerdo de gobernabilidad hasta que se retirara el recurso educativo en cuestión.

La vista se ha celebrado este martes en los juzgados de Ciudad Real, donde Abogados Cristianos se ha ratificado en su demanda, alegando que el Ayuntamiento vulneró el artículo 27.3 de la Constitución, que garantiza el derecho de los padres a decidir la educación moral de sus hijos, así como el artículo 103, por considerar que la actuación del Consistorio fue "contraria a los intereses generales".

El abogado de la fundación, Pablo Jarque, en declaraciones a los medios tras la vista, ha explicado que su petición pasa por declarar "la nulidad de la actividad de los niños de sexto de primaria" del Colegio Santo Tomás de Ciudad Real en la que se distribuyeron unos materiales que consideran inadecuados.

Según ha detallado, "se hablaba de diversidad familiar, de hasta nueve tipos de familias, y todo ello minusvalorando la familia natural, a la que ni siquiera se citaba".

De prosperar la demanda, implicaría que esta actividad no se puede realizar más y que los cuadernillos sean retirados y no se pueden volver a utilizar por parte del Ayuntamiento.

El contenido del cuaderno, titulado 'Mandalas con valores', mostraba a través de diversos dibujos distintos modelos de familia, desde la homoparental o la homomarental, pasando por la familia adoptiva, la reconstruida, la multirracial o la unipersonal.

La resolución de este procedimiento, que se ha tramitado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ciudad Real, se conocerá previsiblemente en un plazo aproximado de dos semanas.

EL ALCALDE DEFIENDE LA PLURALIDAD FAMILIAR

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha reivindicado la diversidad de familias existentes en la ciudad y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con el respeto y la convivencia.

A preguntas de los periodistas durante un acto tras el juicio celebrado por la denuncia de Abogados Cristianos, el regidor ha indicado que el Ayuntamiento "siempre va a defender lo que está en la calle y lo que es de común respeto a todos los ciudadanos", ha afirmado.

Cañizares ha insistido en que "aquí no hay un solo tipo de familias, hay muchos tipos de familias; no puede decidir ni el alcalde ni nadie qué tipo de familias hay".

En este sentido, ha subrayado la importancia de "respetar a todos los modelos de familias que tenemos a nuestro alrededor, las de nuestros amigos, familiares o vecinos, con quienes compartimos el día a día".

El regidor ha advertido de que sería "un grave error" no defender esa pluralidad familiar, un error que, a su juicio, "está cometiendo esta sociedad desde hace ya bastante tiempo" y que "tiene gran parte de responsabilidad en un gobierno como el que tenemos ahora mismo en nuestro país, que ha buscado el enfrentamiento por todo".