El Cementerio Municipal de Toledo alberga los restos de 1.787 represaliados toledanos víctimas del franquismo

Un total de 783 no han sido identificados

El Cementerio Municipal de Toledo cuenta con los restos de 1.787 represaliados toledanos víctimas del franquismo, y 783 todavía no han sido identificadas a través del estudio que han llevado a cabo la Asociación Manuel Azaña y el Ayuntamiento de Toledo.

Así lo ha avanzado este miércoles en rueda de prensa el concejal de Participación Ciudadana, Juan José Pérez del Pino, quien ha dado a conocer los detalles del trabajo de investigación que se ha realizado para cuantificar y ubicar los restos de los represaliados toledanos, víctimas del franquismo, durante los años 1936 y 1947.

El edil ha asegurado que se trata de la primera fase del convenio colaboración firmado entre el Ayuntamiento de la capital y la Asociación Manuel Azaña, entidad encargada de la investigación, para el que se han cruzado los datos de los libros de Defunciones del Registro Civil, con los Libros de Defunciones del camposanto de la capital.

Del mismo modo, ha añadido que este proyecto que se ha llevado a cabo tras la petición del Consistorio toledano de una subvención a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), para "facilitar a los familiares de los represaliados por el franquismo un servicio de ayuda para localizar y ubicar a sus parientes cercanos".

El responsable municipal ha estado acompañado en esta comparecencia por el presidente de la Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, y otro de sus miembros, Ignacio Cabello, con quienes el Ayuntamiento firmará un segundo convenio que dé continuidad y complemente de manera cualitativa el análisis nominativo inicial ya concluido.

SEGUNDA FASE DE INVESTIGACIÓN

Tal y como ha informado Juan José Pérez del Pino, esta segunda fase tiene diferentes objetivos como poner a disposición de los ciudadanos el documento Excel con todos los nombres de las víctimas del franquismo en Toledo, generado en la primera parte de la investigación o elaborar un mapa de las fosas de las víctimas por tramos o patios del Cementerio municipal.

Con ella también se pretende completar el estudio cuantitativo inicial con la aportación de datos personales de las víctimas enterradas, además de recoger fotos, documentos, objetos y relatos orales de los familiares de los mismas para "configurar lo más posible el perfil humano y personal de cada una de ellas".

Por último, se plantea editar una publicación que contenga todos los datos de la investigación para "aquellas personas que puedan estar interesadas, bien en lo personal, investigadores o en el aspecto histórico". Del Pino ha destacado el "excelente empeño" de la Asociación Manuel Azaña que ha motivado al Ayuntamiento la puesta en marcha de este segundo convenio para el que ya se cuenta con financiación a través de la misma vía.

La memoria justificativa de esta primera fase, un documento que se aportó previamente a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en el mes de diciembre, estará colgada en la web de la Asociación Manuel Azaña, www.manuelazana.org.

Por su parte, el presidente de la misma, Isabelo Herreros, ha agradecido la acogida por parte del Consistorio toledano para desarrollar esta investigación que ha sido "mucho más laboriosa de lo que a primera vista pudiera parecer" por el espacio temporal en la que se ha situado, ya que no solo estudia la inmediata ocupación de Toledo por parte de las fuerzas del general Varela, sino también la represión posterior desde 1937 con consejos de guerra.

Sobre esto, ha explicado que el análisis ha llevado también a trabajar con documentos del Archivo Histórico de Defensa, ubicado en Madrid, en el que se conservan los sumarios de todos los consejos de guerra que se celebraron en Toledo "en aquellos años".

Asimismo, ha explicado que, aunque la cifra de 1.787 víctimas es una "cifra verificable" en base a los archivos consultados, "no es definitiva" atendiendo a los diversos testimonios recogidos de la época o en algún periódico, ya que indican que hubo "inhumaciones y enterramientos en otras zonas de la ciudad". Aun así, ha recordado, que el proyecto actual está centrado en el Cementerio Municipal.

"Los archivos de los sumarios nos van a permitir cruzar no solamente datos sino referencias de otras personas que se les cita, aunque no las hayamos encontrado o no estén inscritas su defunción, porque en algunos casos puede haber habido traslado por parte de los familiares si han conseguido hacerse con los restos", ha adelantado.

Por último, Herreros ha contado en esta comparecencia que se ha trabajado en varios patios del camposanto toledano, siendo el más complejo el Patio 42, "el conocido como Patio del silencio o Patio de la Caridad", ha subrayado, en el que están inhumados más de 800 personas de la "represión más inmediata". "Los otros patios son más sencillos de trabajar porque en muchos casos están identificados en los libros del cementerio", ha manifestado.