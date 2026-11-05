Un centenar de personas reflexionan en Cuenca sobre las desigualdades en el entorno digital

Inauguración en Cuenca de la Escuela de Pensamiento Feminista. - EUROPA PRESS

CUENCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las desigualdades en el entorno digital han sido tena de debate en la decimotercera edición de la Escuela de Pensamiento Feminista, organizada en Cuenca por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha explicado que este foro busca "generar espacios de reflexión en torno a la incorporación de la igualdad y la perspectiva de género y abordar cuestiones para luchar contra las diferentes maneras que tiene la sociedad de ejercer la violencia hacia las mujeres por el mero hecho de ser mujeres".

En torno a un centenar de personas de toda la región han participado en esta edición que ha puesto sobre la mesa cómo las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial tienen un impacto en las relaciones sociales.

"Tenemos que trabajar que este desarrollo sea positivo tanto para los hombres como para las mujeres, porque vemos ciertos riesgos", ha advertido Simón, que tiene claro que "las nuevas tecnologías, las redes sociales y la inteligencia artificial no son negativas para nuestra sociedad, al contrario, nos están permitiendo avanzar de una manera mucho más rápida, pero si no incorporamos la perspectiva de género a ese desarrollo, vamos a conseguir que los estereotipos que se aplican, tanto a los hombres como a las mujeres, se sigan perpetuando y que se generen nuevos tipos de violencia hacia las mujeres".

La consejera ha explicado que encuentros como este foro son importantes también "para ver cómo vamos a trabajar con la educación de los niños y los niñas, una generación de nativos digitales para los que estos espacios son absolutamente naturales".

En la inauguración de la escuela, que ha celebrado su reunión en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, también ha estado presente la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cuenca, Estela Soliv, que ha apuntado cómo "las desigualdades de la calle se amplifican en los medios digitales" y ha agradecido al Gobierno regional que haya escogido Cuenca para abordar este debate. "Nos hemos acostumbrado de manera dramática a los asesinatos machistas".

Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación, la consejera de Igualdad ha reflexionado sobre la posible falta de protagonismo de la violencia de género en la conversación de la precampaña electoral y ha lamentado que "nos hemos acostumbrado de una manera muy dramática a los asesinatos machistas, ya prácticamente son un número más y una noticia que escuchamos sin darle la importancia que realmente tiene un asesinato que tiene que ver con la condición de la mujer por el hecho de ser mujer".

"Es dramático como asumimos que en nuestro país están matando a una media de 50 o 60 mujeres por el hecho de ser mujeres y que no pongamos el grito en el cielo y que haya partidos políticos que se dediquen a negar esta violencia que sufrimos las mujeres", ha añadido.

En su opinión, esta cuestión tendría que estar "en el centro" del desarrollo de la sociedad. "Es un compromiso que se había alcanzado, pero que ahora, con la irrupción de algunas fuerzas políticas, vemos como esos consensos que habíamos logrado se están rompiendo".

"Yo quiero que en este país se vuelva a los acuerdos que se tenían firmados con el pacto de estado contra la violencia machista que hay partidos políticos que no han firmado", ha insistido Simón, que también ha criticado a aquellas formaciones "que no tienen ningún tipo de problema en pactar y en llegar a acuerdos con quien niega la violencia machista".