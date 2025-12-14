Centenares de aficionados asisten a un "tentadero magistral" benéfico en la plaza de toros de Ciudad Real

Tentadero en la plaza de toros de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de medio millar de aficionados taurinos de todas las edades han presenciado un "tentadero magistral" organizado por la Escuela Taurina de Ciudad Real con la colaboración del Consistorio capitalino, en la plaza de toros de la ciudad.

Un evento en el que algunos de los toreros más sobresalientes de la historia de la tauromaquia provincial han guiado en el ruedo las evoluciones de los jóvenes integrantes de la Escuela, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Paco Alcalde acompañando al novillero David López; Víctor Puerto con Javier Fernández y Salvador Ruiz; Carlos Aranda junto a Juan Robles y Carla Peinado; A. Sánchez Puerto con Luis Expósito e Israel Aparicio; y Aníbal Ruiz acompañando a Miriam Martín y Sergio Cartas han sido los protagonistas del "tentadero magistral" en el que se han lidiado vacas de las ganaderías de Víctor y Marín, La Olivilla, La Rinconada y Manuela Patón.

El tentadero público, al que ha asistido la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Ciudad Real, Mar Sánchez, ha tenido un carácter solidario puesto que la entrada era totalmente gratuita pero se solicitaba a los asistentes la aportación de comida destinada al Banco de Alimentos de Ciudad Real.