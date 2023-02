Centenares de agricultores se manifiestan en Toledo para pedir a Junta declarar plaga la "invasión del conejo híbrido"

TOLEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos y Agricultores de Castilla-La Mancha junto a la Plataforma de damnificados por la plaga de conejos han convocado este miércoles una manifestación por las calles de Toledo capital a más de 2.500 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha --según los organizadores-- al grito de 'Basta ya. Page, declara plaga de conejos en Castilla-La Mancha'.

"Queremos conseguir una reunión con la Consejería de Agricultura para que declare plaga la invasión del conejo híbrido, no el autóctono de toda la vida, y se puedan aplicar otras medidas más a parte de la caza y no tener que ir a envenenar a nadie. Nosotros no queremos que envenenen a este conejo ni que rompan la cadena alimentaria de otros animales, pero entre envenenar y cazar hay otras medidas intermedias que no se están utilizando", han asegurado en esta manifestación.

En otras comunidades autónomas se están empleando métodos "en focos donde hay plaga y aquí no se está haciendo nada", ha señalado el presidente de la Unión de Campesinos y Agricultores de Castilla-La Mancha, Andrés García Vaquero, tal y como expresan en un comunicado.

"Esta situación, que ya padecen cerca de 300 localidades de Castilla-La Mancha a fecha de 2023, "está arrasando literalmente los cultivos". Según datos del portavoz de la plataforma, Florentino de Mora, "la gente que nos acompaña hoy, da cuenta de cómo está la situación. Cifras de la propia consejería de Agricultura, en un estudio con datos de Agroseguro, señala que la media de hectáreas afectadas es de 17.800. Si sabemos que las tierras que se aseguran son de un 20%, llegamos a la conclusión que anualmente hay más de 80.000 hectáreas afectadas por un importe en pérdidas de 50 millones de euros anuales".

Esta situación, afirma, "afecta a miles de familias que sostienen el medio rural en nuestros campos de Castilla-La Mancha, y ante la indefensión que nos encontramos, muchas de ellas no encuentran otra opción que el abandono".

"Queremos interlocución. No una representación ilegal, a dedo" De Mora también invitó a Cooperativas y al resto de OPAS a sumarse.

En este sentido, ha manifestado que la actual representación sindical agraria "no es legítima" en Castilla-La Mancha.

Acusan a la Administración de provocar sueltas de conejo híbrido, reconociendo en el DOCM que "se ha hibridado el conejo de granja con el de monte", dando lugar al conejo voraz.

SE HAN HIBRIDADO CONEJOS

Por su parte, Anastasio Yébenes, miembro de la Plataforma, apuntalaba que "las olivas, las viñas, el cereal, el pistacho, el almendro están arrasados por una plaga que ha creado la propia administración. En el propio Diario Oficial de Castilla-La Mancha se ha publicado que se han realizado sueltas de conejo híbrido, reconociendo que se ha hibridado el conejo de granja con el conejo de monte. Hay que frenar esto".

A su juicio, "es la propia administración quien está rompiendo el ecosistema y será responsable de romper la cadena trófica".

Desde Unión de Uniones y junto a la Plataforma se están llevando a cabo estudios científicos que demuestren la existencia de este conejo, que no es el autóctono.

Señalan que este conejo híbrido es "voraz, tiene camadas que multiplican el número de crías, pasando de 3 ó 4 a 7 u 8 crías y duplican también el número de camadas al año, provocando un crecimiento exponencial; es un conejo que prácticamente duplica su peso y tamaño --de 800 gramos a casi 1.500 gramos-- y es trepador y roedor".

MEDIDAS Y PROPUESTAS

El manifiesto con las medidas y las indemnizaciones han sido entregados en la Delegación de Gobierno y la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha.

Piden autorización de la caza en todas sus modalidades y sin plazo temporal, llevar a cabo un estudio que dilucide en qué momento, cómo y por qué ha aparecido este conejo tan dañino, eliminar del nuevo Plan de gestión el fomento del conejo en aquellos Términos Municipales en los que se ha declarado zona de emergencia cinegética.

Reclaman que las administraciones se obliguen a vallar, y consevar las vallas, con mallas conejeras las superficies de los espacios naturales protegidos situados en las zonas declaradas de emergencia cinegética; promover la limpieza de las riberas y los cauces de los ríos y veredas; autorizar la eliminación de majanos, lindes u otros elementos del paisaje en aquellas zonas donde los cultivos se ven dañados reiteradamente y la participación de una representación de los agricultores en el Consejo Asesor de Medio Ambiente donde dicha representación legítima salga de unas eleccines al campo.

Como las medidas compensatorias proponen la inmediata exención de cumplimiento de las condiciones de la PAC y de los ecoregímenes a las explotaciones afectadasl la anulación de inspecciones controles y monitorización a dichas explotaciones, la exención de impuestos, rebaja del IRPF total o parcial, según el grado de afectación, exención del pago del IBI o cualquier otro tipo de tributos y tasas relacionados con la actividad agraria o el uso de las tierras de cultivo.

Así como destinar una partida presupuestaria del Plan de gestión a indemnizar a los agricultores por pérdidas de renta como consecuencia de los daños, una subvención del 100% para la adquisición de protectores para nuevas plantaciones de leñosos en los municipios declarados de emergencia cinegética y una subvención adicional del 50% de la prima de los seguros agrarios.