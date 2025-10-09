La central nuclear José Cabrera realiza un simulacro por actividad aérea anómala sobre la instalación

GUADALAJARA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear José Cabrera --en desmantelamiento-- ha realizado este jueves el preceptivo simulacro anual, conforme a los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior (PEI), con la participación de la Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La actividad ha simulado la intrusión de varias personas al área protegida de la instalación que posteriormente habrían sido detenidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo, se ha simulado la explosión de dos drones que habría afectado a un contenedor de combustible gastado localizado en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la instalación y un incendio que habría afectado a una persona que fue evacuada tras resultar herida. Siguiendo el procedimiento establecido, el titular ha realizado el preceptivo aviso al CSN y activó su PEI.

Por su parte, el Consejo ha realizado el seguimiento del estado de la instalación y de las actuaciones del titular para recuperar las condiciones seguras. El titular de la central ha llegado a simular la declaración de emergencia en el emplazamiento (categoría III) de su Plan de Emergencias Interior (PEI).

Por su parte, el CSN ha activado su Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE), llegando hasta el modo 2, lo que implica la activación de los miembros de sus grupos de respuesta. Un suceso de esta naturaleza habría sido clasificado como nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS

La misión del Consejo de Seguridad Nuclear es proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente consiguiendo que las instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas por los titulares de forma segura.

Del mismo modo, vela por el establecimiento de medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen. Situaciones como la simulada durante el ejercicio están contempladas en los procedimientos de operación de emergencia de las instalaciones.

Los resultados de este simulacro servirán como base para futuras acciones de mejora para responder de manera eficaz ante cualquier incidente nuclear que pueda ocurrir en el futuro.