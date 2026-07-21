La central nuclear de Trillo notifica una parada para reparar un instrumento de medida de las bombas principales

Archivo - Central nuclear de Trillo. - CSN - Archivo

GUADALAJARA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear de Trillo ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos establecidos, que ha llevado a cabo la parada de la central para proceder a la reparación de un instrumento de medida de las bombas principales.

La planta se desconectó de la red eléctrica a las 21.30 horas de este lunes después de llevar a cabo una secuencia ordenada de parada, conforme a los protocolos establecidos, ha informado la central en nota de prensa.

En este momento, la central nuclear de Trillo se encuentra parada y se está preparando la citada intervención. Este hecho no ha tenido impacto en los trabajadores de la instalación, ni en el público o el medio ambiente.