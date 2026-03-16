El Centro de Investigación del Champiñón de Quintanar del Rey recibe financiación para un estudio de biofungicidas

Presentación la II Feria del Champiñón y otros Productos Agroalimentarios. - EUROPA PRESS

CUENCA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación, Experimentación y Servicios del Champiñón de Quintanar del Rey recibirá una financiación de algo más de 60.000 euros para un estudio de biofungicidas.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha explicado que se trata de una subvención concedida por el Ministerio de Agricultura a un grupo operativo del que forma parte este centro quintanareño que asciende hasta los 240.000 euros.

El centro conquense se encargará de elaborar este estudio con el objetivo de que los resultados "se puedan implementar en los cultivos".

Martínez Chana ha recordado que Quintanar del Rey es, desde hace décadas, un "referente" en el sector del champiñón.

Cuenca representa el 34% de la producción de este cultivo y el sector, que emplea más de 350 personas, "se está reconvirtiendo para pasar de un modelo tradicional en las cuevas a procesos adaptados al siglo XXI".

FERIA DEL CHAMPIÑÓN

Martínez Cana ha hecho este anuncio durante la presentación, en el Palacio Provincial, de la II Feria del Champiñón, que se celebrará en el Auditorio Municipal Pedro Chumillas los días 20, 21 y 22 de marzo y que este año contará con quince expositores, en los que además del productos estrella de Quintanar y otros propios de la tierra, como el vino y el queso, habrá otros más novedosos como el pistacho, los caracoles y los insectos.

En la presentación han participado la alcaldesa de Quintanar, Joaquina Saiz, que ha subrayado que esta feria " ha venido para quedarse" y que destaca por la baja edad de los participantes, "jóvenes emprendedores que creen en nuestra tierra".

Respecto a la programación, del concejal de Quintanar y diputado de Emprendimiento, Javier Cebrián, ha comentado que incluye catas de vinos y quesos y dos showcooking por parte de la Asociación de Cocineros de Castilla-La Manchas.

La alcaldesa ha comentado algún proyecto próximo de la localidad, con la última adjudicación del césped del campo de fútbol 7, que tendrá como novedad que probará un relleno hecho con huesos de aceituna triturado; el asfaltado de la calle Olmo, las obras en el parque de San Antón y la inminente licitación de la construcción de la piscina climatizada, que se ejecutará con apoyo del plan de la Diputación para infraestructuras deportivas.

El presidente de la Institución provincial ha felicitado a la alcaldesa por apoyar políticas de emprendimiento y por servicios públicos como esa piscina, que no solo dará servicio a Quintanar, sino a varios pueblos de la comarca de la Manchuela.

La Diputación aporta 5.000 euros a esta feria dentro de su estrategia de promoción de la actividad agroalimentaria, que tiene su máximo exponente en la Feria de Alimentación de Castilla-La Mancha (Feracam), que se celebrará en Tarancón en 2027, en la que Martínez Chana ha adelantado que habrá un "crecimiento considerable" para seguir aproximándose a Fenavin, la gran feria vitivinícola de la región.