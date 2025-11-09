El Centro Nacional del Hidrógeno de Puertollano convoca el 'Concurso de Christmas 2025'

CIUDAD REAL, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), centro de investigación de ámbito nacional ubicado en Puertollano y orientado a impulsar la investigación científica y tecnológica de las tecnologías del hidrógeno y pilas de combustible, ha lanzado la nueva edición del 'Concurso de Christmas de Navidad CNH2 2025', con el objetivo de fomentar la creatividad y acercar la ciencia del hidrógeno a la infancia y a la juventud del territorio nacional.

La temática es libre, quedando enmarcada en el espíritu navideño, valorándose la conexión con la misión del CNH2 (innovación, sostenibilidad, hidrógeno). Los diseños deberán incluir el lema institucional 'El hidrógeno empieza aquí' y se recomienda el uso de los colores corporativos azul y verde. No se admitirán contenidos generados por IA.

Podrán participar niñas, niños y jóvenes en tres categorías: Infantil (3-5 años), Primaria (6-12 años) y Secundaria (13-16 años). Cada persona podrá presentar una única obra. Se establece un premio por categoría, tal y como ha informado el Centro en un comunicado.

Se admite una única modalidad de participación, la tarjeta Christmas tradicional, de técnica libre, A6/A5 horizontal. Se admite el envío digital (en formato JPG/PDF, 300 ppp, máx. 4 MB) o entrega física en la recepción del CNH2 (Prolongación Fernando el Santo, Puertollano).

También se podrá emplear la web https://www.cnh2.es/concurso-christmas-navidad- 2025, donde se podrá completar el formulario y adjuntar la obra directamente. La recepción de obras estará abierta hasta las 14.00 horas del 11 de diciembre de 2025.

A la hora de seleccionar el Christmas ganador de cada categoría se valorará la originalidad (30%), calidad técnica/estética (30%), mensaje navideño y alineación con los valores del CNH2 (25%) y viabilidad de uso institucional (15%).

Se establece un premio por categoría (Infantil, Primaria y Secundaria), consistente en un diploma y un vale de material deportivo por valor de 100 euros. El diseño ganador absoluto de las tres categorías podrá utilizarse como Christmas institucional digital del CNH2 2025.