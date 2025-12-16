El Centro Regional de Transfusión de Toledo acoge este miércoles el tradicional Maratón Navideño de Donación de Sangre

Archivo - Donación, Donante, Sangre - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Transfusión de Toledo, ubicado en el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento 'San Ildefonso' de la capital regional, acogerá este miércoles, 17 de diciembre, el tradicional Maratón de Navidad de Donación de Sangre en Toledo, organizado junto a la Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo.

La directora del Centro Regional de Transfusión, la doctora Maria Carmen Muñoz Turrillas, explica que esta iniciativa solidaria se desarrollará en la sala de extracciones del CEDT de Toledo desde las 9.00 a las 20.30 horas e invita a todos los ciudadanos a realizar, sin lugar a dudas, este preciado acto de generosidad prenavideño.

Según informa el Gobierno regional, la doctora Muñoz Turrillas ha felicitado a los donantes por su capacidad de fidelización y solidaridad y anima a que sigan en esa misión y a que animen a los jóvenes a acercarse a los puntos de donación dándoles las gracias por todo su apoyo.

En este sentido, ha recordado que este llamamiento no responde a una necesidad puntual, sino que se trata de captar nuevos donantes regulares y asegurar el suministro de componentes sanguíneos que cubran las exigencias de sangre en los hospitales.

Así, en los últimos años se ha producido un aumento tanto de nuevas donaciones que como de habituales. No obstante, la situación del stock de los grupos O NEG y A NEG nos exige dar un paso adelante para no tener problemas de abastecimiento durante el periodo navideño.

La directora del Centro regional de Transfusión ha explicado que en general pueden ser donantes aquellas personas con una edad comprendida entre los 18 y 65 años con un peso superior a los 50 kilogramos y con "buen estado de salud", y ha indicado que no es conveniente acudir en ayunas.

Antes de realizar la donación, cada persona será valorada por un facultativo y deberá cumplimentar un cuestionario.