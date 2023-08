Los centros escolares de C-LM arrancarán el curso con 319 docentes más, superando los 33.000 en plantilla

TOLEDO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos de Castilla-La Mancha contarán el próximo curso escolar con 33.072 docentes, 319 más que el anterior, un incremento que servirá para atender diferentes cuestiones como las bajadas de ratios, para dotar de profesorado a las aulas de emprendimiento y de tecnología aplicada o para la implantación e implementación de nuevos ciclos de FP, entre otras medidas.

De este modo, el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha explicado en rueda de prensa que los 33.072 docentes con lo que contará el próximo curso escolar la región son los necesarios para cubrir todas las necesidades del sistema educativo. Esta cifra, ha matizado, "no diferencia entre funcionarios de carrera e interinos, por lo tanto están todos contabilizados".

Con respecto a la tasa de interinidad, ha dicho Pastor, "no se sabe" porque aún no se han hecho todos los nombramientos, que se están haciendo durante todo el verano, pero queda un nombramiento masivo, "muy importante antes del comienzo de la actividad lectiva", porque hasta que no se aperturen los centros no se sabe la realidad en cuanto al profesorado, que "evidentemente éstas se cubren con interinos".

"Lo que sí puedo decir es que a través de las diferentes ofertas de empleo público y también al proceso de estabilización del profesorado que hemos llevado a cabo todas las comunidades autónomas, Castilla-La Mancha está en una situación muy alineada con la media, incluso en el cuerpo de maestros por debajo de la media en tasa de interinidad", ha abundado el consejero.

No obstante, ha comentado que, a lo largo de este mes, es posible que se sepa el porcentaje exacto de personal interino que habrá en los centros educativos "porque queda pendiente esos llamamientos tan importantes y tan deseosos también para el cuerpo de profesores y de maestros".

Ha sido en el Consejo de Gobierno de este martes donde se ha aprobado que el número total de docentes que contarán los centros educativos de Castilla-La Mancha en centros sostenidos con fondos públicos y desde el día 1 de septiembre será de 33.072 docentes.

BAJADA DE RATIOS

Esto supone un incremento de 319 docentes más con respecto al curso pasado y este crecimiento obedece a un conjunto de cuestiones, como por ejemplo la bajada de ratios. Así, ha recordado que el curso pasado, la Consejería inició una bajada paulatina de las ratios en Educación Infantil. También, ha dicho, se ha comprometido y se hace efectiva la bajada de ratio en Bachillerato a 32 alumnos en el primer curso de Bachillerato.

También este aumento de cupo de profesorado, ha continuado, responde a las necesidades que se tienen en el ámbito de la Formación Profesional para seguir desarrollando los proyectos de aulas de emprendimiento y aulas de tecnología aplicada que se vienen desarrollando desde hace unos cursos dentro del marco de la Formación Profesional.

Asimismo, ha recordado, ha habido nuevos ciclos de Formación Profesional implantados en las escuelas de arte y esas necesidades de nueva implantación precisan de cupo, que está contemplado en el total que ha aprobado el Consejo de Gobierno.

Este cupo de profesorado y su aumento correspondiente, según ha manifestado el consejero, va a satisfacer las necesidades de los centros de nueva creación que hay que dotarlos de cupo de profesorado y el crecimiento que tienen los centros que fueron creados en cursos anteriores porque van aumentando el número de niveles y de etapas.

Por otro lado, también ha destacado como significativo por el aumento de cupo que supone, los segundos cursos del Bachillerato general. "El año pasado implantamos en 49 centros de Castilla-La Mancha el primer curso de una modalidad nueva de Bachillerato, el bachillerato general".

Finalmente, ha destacado que desde que Emiliano García-Páge llegó al Gobierno en el 2015, han sido 5.594 docentes los que se han incorporado al sistema educativo de Castilla-La Mancha para reforzar las plantillas docentes.