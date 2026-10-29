Los centros de transfusión han recogido 2.000 donaciones de sangre en C-LM tras el llamamiento urgente

Primer plano de uno de los trenes accidentados en Urda. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los centros de transfusión de sangre de Castilla-La Mancha recogieron este miércoles 2.000 donaciones tras el llamamiento urgente que se hizo con motivo del accidente ferroviario de Urda que deja, hasta el momento, 68 muertos.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Gobierno regional, que apuntan que los medios propios puestos al servicio de la emergencia por parte del Gobierno castellanomnachego han sido cuatro helicópteros y 120 vehículos terrestres.

De su lado, según estas mismas fuentes, otras regiones aportaron tres helicópteros --dos de Castilla y León y uno de Madrid-- y hasta 25 vehículos terrestres.

De otra parte, la Delegación del Gobierno señala que la Guardia Civil ha derivado a las familias que están a la espera de noticias en la Comandancia de Toledo a la Casa Sacerdotal, hasta que se les pueda dar noticias.

Se trata en total de 59 familias a las que se suman otras personas que forman parte del dispositivo.