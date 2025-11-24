La CEO de Pomona Keepers: "El vino se tiene que adaptar al consumo y los desalcoholizados son una oportunidad"

La CEO de Pomona Keepers, Otilia Romero de Condés, en la World Ball Wine Exhibition de Ámsterdam. - EUROPA PRESS

ÁMSTERDAM (PAÍSES BAJOS)/TOLEDO, 24 Nov. (De Laura Gómez del Barrio para EUROPA PRESS) -

La CEO de Pomona Keepers, Otilia Romero de Condés, ha defendido que el mundo del vino ha de adaptarse y ajustarse siempre a las tendencias de consumo, tendencias que en la actualidad pasan por la desalcoholización.

"Los vinos desalcoholizados son una oportunidad, absolutamente. Ha cambiado el hábito de consumo, han cambiado las generaciones y hay que saber adaptarse", ha insistido la CEO de la empresa que fundó la World Bulk Wine Exhibition de Ámsterdam, que ahora gestiona Vinexposium.

Al fin y al cabo, ha señalado Romero en declaraciones a Europa Press y RTVE, el mundo del vino siempre ha tenido que hacer frente a grandes retos y adaptarse.

"Cada región del mundo tiene unos problemas distintos y, aunque la tendencia del consumo es negativa, España y, concretamente, Castilla-La Mancha, están viviendo una de los momentos más positivos de su comercialización".

Según la CEO de Pomona Keepers, así lo demuestra la gran presencia castellanomanchega en la World Bulk Wine Exhibition de Ámsterdam, "la feria más importante del mundo", en la que el 60% de las 36 bodegas españolas que concurren son de la región.

"Aunque el sector del granel, es el gran desconocido para los que no son profesionales, todo vino, antes de ser envasado, ha estado en granel", ha explicado Romero, que sostiene que atraviesa por un momento dulce.

"El granel, es el pulmón del diseño de todos los vinos, y ahora mismo es una de las oportunidades que tiene el sector. Cuando tú tienes un vino a granel puedes diseñar el producto que puede encajar con el mercado, y de eso se trata. Aquí hay muchos países, cada uno tiene unos hábitos y unas necesidades diferentes, y lo que tenemos que hacer es adaptarnos al consumidor final", ha terminado abundando.