Cerca de 13.000 aspirantes están admitidos para participar en los exámenes del tercer fin de semana de la OPE del Sescam - JCCM

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 13.000 personas están admitidas para participar este fin de semana en las pruebas selectivas correspondientes a 12 categorías profesionales incluidas en los procesos selectivos de las Ofertas Públicas de Empleo 2023 y 2024 del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Los exámenes, que se celebran fundamentalmente en distintos institutos de la ciudad de Toledo, constituyen el tercer fin de semana de pruebas dentro del calendario previsto para el desarrollo de esta convocatoria, una de las más amplias impulsadas por el sistema sanitario público regional en los últimos años, ha informado la Junta en nota de prensa.

La jornada de mañana sábado concentra el mayor volumen de aspirantes, con 9.871 personas admitidas, entre las que destacan las correspondientes a la categoría de Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), con 9.282 aspirantes convocados. Los exámenes de esta categoría son los primeros de esta convocatoria que se desarrollan en todas las provincias de la región.

Además, este sábado se celebran pruebas para las categorías de Enfermero/a Inspector de Servicios Sanitarios y Prestaciones, con 94 aspirantes admitidos, y Grupo Técnico de la Función Administrativa, con 495.

Las pruebas continuarán el domingo con 3.016 aspirantes admitidos para las categorías de Neurofisiología Clínica, Farmacéutico de Atención Primaria, Médico de Familia, Odontoestomatólogo, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Ingeniero Superior y Enfermería especialista en Enfermería del Trabajo y Salud Mental.

El desarrollo de los exámenes se está llevando a cabo con normalidad y sin incidencias destacables, manteniendo además altos niveles de participación entre los aspirantes, superiores a los registrados en procesos selectivos anteriores.

Durante los dos primeros fines de semana de exámenes ya se han celebrado pruebas para distintas categorías y especialidades médicas, con una participación que en muchos casos ha superado el 80 por ciento de los aspirantes convocados, e incluso con categorías en las que se ha alcanzado el 100 por cien de asistencia.

Entre los hitos de este proceso selectivo destaca también la celebración de la primera convocatoria de algunas especialidades en muchos años, como la de cirugía torácica, o la incorporación de categorías que hasta ahora no habían celebrado examen mediante oposición, como Inmunología.