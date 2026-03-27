Cerca de 18.000 personas ejercieron su derecho a huelga en Castilla-La Mancha en 2025, según UGT

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TOLEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

En 2025, 17.819 trabajadores de Castilla-La Mancha participaron en 44.050 jornadas de huelgas convocadas en centros de trabajo de la región por diferentes motivos.

Así lo ha revelado la central sindical UGT de Castilla-La Mancha, destacando que, por provincias, Ciudad Real fue, con diferencia, en la que más personas ejercieron su derecho a huelga, con un total de 14.383 participantes, motivado en gran medida por la huelga del metal. Le siguieron Toledo, con 1.573, y Guadalajara, con 1.532 participantes, según ha informado el sindicato por nota de prensa.

En total en toda la región el pasado año se celebraron 27 huelgas, 11 más que en 2024, destacando el aumento en 16.920 participantes respecto al año anterior.

La secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha, Silvia López, ha reivindicado la huelga como una herramienta de reivindicación fundamental. "Se trata de un derecho Constitucional que supone la herramienta que los trabajadores y trabajadoras tienen para lograr el desbloqueo en las mesas de negociación, y conseguir las mejoras de sus condiciones laborales", ha declarado en este sentido, puntualizando que "un derecho a huelga ejercido siempre desde el respeto y la información".

"Para la UGT en la región la acción sindical es fundamental para conseguir un equilibrio entre el poder de las personas trabajadoras y las empresas, y muchas veces se convierte en la única herramienta con la que cuentan los trabajadores y trabajadoras para protegerse", ha insistido.