Cerca de 200 agricultores participan en una performance para criticar la gestión de los fondos del PDR en C-LM

TOLEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha y la Plataforma en Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológica en Castilla-La Mancha han convocado este sábado un acto reivindicativo en el que han participado cerca de 200 agricultores y ganaderos de la región en una simbólica performance, 'El señor de los dinerillos', como crítica a la gestión del Gobierno regional con los fondos del Programa de Desarrollo Rural de la PAC.

El presidente de la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, Andrés García Vaquero, ha criticado ante los medios de comunicación "el despilfarro" llevado a cabo con el dinero de los agricultores a través del Programa de Desarrollo Rural para la PAC, explicando que, según sus cálculos, "de una partida dotada con 1.500 millones de euros, han llegado en los últimos años únicamente 500 millones de euros a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha", según han informado Unión de Uniones y la Plataforma en nota de prensa.

Según García Vaquero, el resto, otros 500 millones de euros, se han devuelto a Europa y el otro tercio, otros 500 millones de euros, se han gastado en Geacam y otras empresas públicas. "Nosotros no criticamos que Geacam lleve a cabo trabajos de extinción de incendios y otros de selvicultura, lo que pedimos es que no se haga con el dinero de agricultores y ganaderos. Solo queremos que el dinero para el desarrollo rural vaya al desarrollo rural, no es tan difícil", ha añadido.

Tal y como ha explicado, un joven de Castilla y León, cuando se incorpora, recibe hasta 90.000 euros y en Castilla-La Mancha el límite es de 37.000. Asimismo, en la comunidad vecina, en un Plan de Mejora un joven recibe hasta un 90 por ciento de su inversión y en Castilla-La Mancha solo hasta el 65 por ciento. "Y como este ejemplo, mil", ha afirmado por su parte el portavoz de la Plataforma de Agricultura y Ganadería Ecológica de Castilla-La Mancha, Anastasio Yébenes.

PLAGA "INCONTROLABLE" DE CONEJOS

Otra razón que ha unido a estos agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha convocados este sábado es el problema "incontrolable" de la plaga de conejos "desde hace años". Las pérdidas por la plaga de conejos en la región, argumentan, ascienden en los últimos años a más de 600 millones de euros.

Afirman que el pasado año los conejos arrasaron un total de 77.854 hectáreas en Castilla-La Mancha solo de cereal, según datos de las aseguradoras. A esto hay que añadir las miles de hectáreas que han echado a perder en vides, olivos, almendros y otros herbáceos. Afecta según el sindicato y la plataforma a 274 municipios de la Comunidad Autónoma. "Por eso queremos que lo declaren plaga ya".

Por último, el presidente de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha vuelto a pedir "democracia" para el campo de la región, explicando que Unión de Uniones no pueda estar en las mesas de negociación para explicar esto a los políticos. El sindicato pide elecciones al campo, que no se celebran en Castilla-La Mancha desde 1978, mientras que en cualquier lugar "con salud democrática" se hacen cada cuatro años.