Cerca de 300 ayuntamientos de CLM se repartirán 12,2 millones para contratar a más de 2.000 trabajadores agrarios

Reunión de la Comisión Ejecutiva Regional de Profea. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN C-LM

TOLEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Regional del Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea) ha aprobado este miércoles en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha la distribución de fondos correspondientes al Plan de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas (PEZRD) para 2026, que ascienden a 12.219.023,85 euros y permitirán la contratación de más de 2.000 trabajadores en cerca de 300 ayuntamientos de la región.

El acuerdo adoptado establece que la distribución de los fondos se realiza atendiendo a criterios objetivos, transparentes y equitativos, garantizando así una asignación ajustada a la realidad del empleo agrario en cada territorio.

Según informa la Delegación, la provincia de Albacete recibirá más de 3,2 millones para contratar a 543 personas; Ciudad Real tendrá más de 5,1 millones para 867 contratos, y Cuenca, más de 1,7 millones, para ejecutar 294 contrataciones.

En el caso de Guadalajara, recibirá más de 23.000 euros para cuatro contratos, y Toledo tendrá más de dos millones para 355 ejecutar 355 contrataciones.

Desde la Delegación sostienen que el Profea "continúa consolidándose como una herramienta clave para la reducción del desempleo agrario y la fijación de población en el medio rural".

Según los datos analizados en la Comisión, el paro agrario en Castilla-La Mancha ha experimentado un descenso significativo en los últimos años, con una reducción superior al 62% desde 2018, lo que refleja una evolución positiva y sostenida del empleo en el sector.

"El esfuerzo inversor del Gobierno de España a través del SEPE ha permitido reforzar el impacto del programa en Castilla-La Mancha.

En los últimos años, la inversión por persona desempleada agraria se ha más que triplicado, pasando de 769,08 euros en 2018 a más de 2.600 euros en 2026, lo que evidencia el compromiso con el empleo y el desarrollo rural", indican.

Este incremento de recursos ha contribuido a mejorar la calidad del empleo generado, financiando los costes salariales y de Seguridad Social de los trabajadores contratados por los ayuntamientos.

UN INSTRUMENTO CLAVE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

El Plan de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, desarrollado por el SEPE en colaboración con las entidades locales, permite impulsar proyectos que contribuyen al desarrollo económico y social de los municipios, al tiempo que ofrece oportunidades laborales a las personas trabajadoras del sector agrario.

La reunión ha contado con la participación del delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, junto a representantes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Tesorería General de la Seguridad Social, organizaciones agrarias como Asaja y UPA, los sindicatos CCOO y UGT, la Confederación Regional de Empresarios y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.