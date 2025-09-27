Cerca de 400 personas marchan en Toledo en solidaridad con las afectadas por cáncer de mama

TOLEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano, ha participado este sábado en la IV Marcha Solidaria contra el Cáncer de Mama que organiza Apacama, a la que también ha asistido la concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas.

Un evento solidario que se celebra por cuarto año consecutivo, y que ha reunido a cerca de 400 participantes en el entorno del Río Tajo y la senda ecológica, según informa el Consistorio.

"Otro año más, esta marcha nórdica organizada por Apacama vuelve a ser un éxito en la concentración de gente dispuesta a hacer deporte, a practicar actividad física y además con un fin solidario, como es colaborar con esta asociación y con las pacientes de cáncer de mama"; ha señalado Lozano.

Además, el concejal de Deportes ha recordado que esta actividad se enmarca en la celebración de la Semana Europea del Deporte, y en un fin de semana, de deporte en la calle, con el 3x3 de Baloncesto en la Puerta de Bisagra, la masterclass solidaria de Apanas, o la Media Maratón de Toledo, que se celebra este domingo.