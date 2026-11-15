Cerca de 800 corredores con y sin discapacidad se suman a la octava edición de Carrera Inclusiva Metasport en Albacete

VIII Carrera Inclusiva Metasport en Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, junto a otros concejales de la Corporación, ha asistido este domingo, en la zona del Recinto Ferial, a la VIII Carrera Inclusiva Metasport, donde han participado cerca de 800 corredores con y sin discapacidad.

Serrano ha felicitado al presidente de Metasport, José Luis Povedano, por esta carrera ya tradicional "que es mucho más que una cita deportiva, porque ejemplifica el derecho de todas las personas a disfrutar de la actividad física y del deporte, ayudándonos así a construir una ciudad más abierta e inclusiva", según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El primer edil ha destacado "el esfuerzo cotidiano de Metasport para adaptar el deporte a las necesidades de cada persona, incluidos los mayores y quienes tienen una discapacidad, como una herramienta fundamental de desarrollo personal y una manera de compartir experiencias en igualdad, mejorando la salud y también la convivencia ciudadana y la calidad de vida de todos".

El Ayuntamiento "apoya a Metasport en el objetivo compartido de que tanto las personas con discapacidad como los mayores de 65 años puedan disfrutar de los beneficios de la actividad física y el deporte adaptado".

"El equipo interdisciplinar de Metasport, con técnicos deportivos y especialistas en trabajo social, hace posible una atención individualizada y adaptada a las diferentes capacidades y necesidades, además de visibilizar el deporte adaptado como un reto colectivo", ha reseñado el alcalde.