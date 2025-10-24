TOLEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerveza La Sagra celebra la vuelta del CD Toledo a la Copa del Rey con su campaña 'La Copa de la Conquista', una extensión de su iniciativa 'Abiertos a nuevas conquistas'.

La marca, 'main sponsor' del CD Toledo, acompañará al equipo en su regreso a la Copa del Rey tras no participar desde la temporada 2017-2018, en un esperado enfrentamiento en la primera eliminatoria frente al Sevilla FC, ha informado Cerveza La Sagra en nota de prensa.

Para la ocasión, La Sagra ha diseñado una experiencia digital y social que invita a vivir la pasión del fútbol desde todos los ángulos, tanto para los aficionados locales como para los visitantes.

En los días previos al partido, una de las peñas sevillistas recibirá una sorpresa especial de la marca, mientras que, a través del perfil de Instagram de Cerveza La Sagra se sorteará una entrada doble para disfrutar del encuentro en el palco La Sagra del Estadio Municipal Salto del Caballo.

Además, el día del partido, la acción continuará en la 'Fan Zone' instalada en los aledaños del estadio, donde toledanos y sevillistas podrán disfrutar juntos del ambiente previo.

Allí, la marca ofrecerá promociones especiales y brindará por la emoción compartida, celebrando que la pasión por el fútbol también se vive fuera del campo, entre amigos y buena compañía.

El CEO de Cerveza La Sagra afirma que "con esta campaña queremos celebrar el regreso del CD Toledo a la Copa del Rey y demostrar que la pasión por el fútbol se disfruta aún más cuando se comparte. Estamos aquí para acompañar a la afición en cada gol, en cada brindis y en cada momento histórico, dentro y fuera del campo."

La agencia creativa Pick&Roll ha dado forma a este proyecto, manteniendo "el tono cercano, directo y divertido" que caracteriza a Cerveza La Sagra.