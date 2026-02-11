Cesada como viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental de C-LM Mariana de Gracia Canales

Archivo - Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla La Mancha - EUROPA PRESS - Archivo
TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica el cese de Mariana de Gracia Canales Duque como viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
En su edición de este miércoles, que recoge Europa Press, el DOCM publica el decreto en el que se indica que, a propuesta del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de este martes, se ha dispuesto el cese de Canales Duque, agradeciéndole los servicios prestados.