CESM alerta de que C-LM está contratando a médicos sin MIR

Publicado 02/02/2019 11:19:38 CET

TOLEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) ha alertado de que la Consejería de Sanidad está contratando a médicos sin formación médica especializada (MIR), uniéndose así a la denuncia hecha por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que ha recordado a las comunidades autónomas que contratar graduados sin MIR supone una ilegalidad y acabará poniendo en riesgo al individuo que acude a los servicios asistenciales.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del sindicato, Miguel Méndez-Cabeza, ha reconocido que desconoce el número de profesionales sin especialidad que hay contratados en Castilla-La Mancha ya que existe "un absoluto ocultismo" al respecto por parte de la Administración autonómica. "No nos dan datos en este sentido", ha denunciado.

No obstante, ha apuntado que son a los colegios de médicos a quienes les corresponde controlar los títulos y saber si un médico está realmente acreditado. "Sabemos que están contratando a gente fuera de la bolsa y no sabemos si tienen título o no", ha declarado.

Dicho todo esto, el presidente del CESM se ha mostrado "en absoluto desacuerdo" con que se hagan este tipo de contrataciones ya que, según ha explicado, "no solo es una cuestión de los pacientes y del cumplimiento de la legalidad", sino que este tipo de prácticas "degrada" las condiciones laborales de los médicos, ha recalcado.

Además, ha advertido de que a estos profesionales sin especialidad se les contrata con contratos precarios, son "explotados" y están siempre "bajo la espada de Damocles" de que se les pueda despedir.

Miguel Méndez-Cabeza ha continuado lamentando que en la región "hay una gestión nefasta y una absoluta falta de previsión" en cuanto a los recursos humanos que "son necesarios con el tiempo". "Lo que no se puede hacer es convocar plazas reducidas de cualquiera de las especialidades, y de familia sobre todo, y que luego se diga que no hay médicos de familia".

Otro de los factores que a su juicio está haciendo que en España haya escasez de médicos son las condiciones retributivas y laborales que tienen muchos de los médicos en este país. "Hay médicos que se están yendo a Francia a trabajar y que sus retribuciones son cinco veces superiores", ha lamentado el presidente del Sindicato Médico.

MEDICINA A DESTAJO

Igualmente, ha alertado de que en Atención Primaria se hace "una medicina a destajo" por la falta de sustituciones lo que conlleva que un solo médico tenga que pasar consulta a unos 120 pacientes cuando un compañero se va de vacaciones. "Eso no es medicina, eso es otra cosa", ha sentenciado Méndez-Cabeza.

El Sindicato Médico ha trasladado "miles de veces" sus reivindicaciones a la Administración regional e, incluso, han pedido reunirse con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pero aún no les ha recibido.

Según ha comentado, la situación de la sanidad castellano-manchega "no ha mejorado" respecto a la legislatura anterior aunque haya habido alguna convocatoria de plazas, al tiempo que ha echado en cara al Gobierno castellano-manchego que mantenga la "ley Cospedal".

Desde el CESM reclaman formar a más especialistas y tilda de "disparate" todo lo que está ocurriendo en materia sanitaria. "El Ministerio tiene que coger el toro por los cuernos porque vamos a llegar a un punto en el que va a haber problemas muy grandes", ha incidido Méndez-Cabeza, quien ha acusado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de ser "un gallinero donde no se decide nada".

Sobre las concentraciones convocadas en Atención Primaria el próximo 7 de febrero, ha invitado a los pacientes a participar en ellas porque "no puede ser que haya listas de espera en Atención Primaria" y que llames para pedir cita por una gripe y te citen para dentro de quince días.