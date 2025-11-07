CESM lamenta la agresión de Villarrobledo y urge a tomar medidas contra un problema estructural por falta de protección

ALBACETE 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM), tras condenar con "absoluta firmeza la gravísima agresión" con arma blanca sufrida este viernes por un médico en una residencia de mayores de carácter privado en Villarrobledo (Albacete), ha urgido a tomar medidas contra este nuevo episodio que, a su entender, confirma que la violencia contra los profesionales "no es un hecho aislado".

"ES un problema estructural derivado de años de falta de protección, escasez de recursos y ausencia de medidas efectivas", ha lamentado en nota de prensa el sindicato, que ha exigido reforzar la seguridad en todos los centros sanitarios y sociosanitarios.

De igual modo, ha demandado protocolos de prevención y actuación claros, actualizados y de cumplimiento obligatorio, tolerancia cero ante cualquier agresión, con apoyo jurídico y psicológico garantizado y coordinación efectiva entre Sanidad, Asuntos Sociales y Fuerzas de Seguridad en centros con residentes de especial complejidad.

"Trabajar con miedo no puede seguir siendo la realidad de los médicos en Castilla-La Mancha. Cada agresión es un fracaso del sistema y una advertencia ignorada. Proteger a los médicos y al resto del personal sanitario es proteger a toda la ciudadanía", han añadido desde el Sindicato Médico, que ha expresado toda su solidaridad, cercanía y apoyo al médico herido y a sus familiares.