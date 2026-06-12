CESM llama a 7.500 médicos, facultativos y residentes de CLM a volver a secundar la huelga nacional del 15 a 19 de junio

Archivo - Médicos en jornada de huelga en el Hospital Universitario de Toledo - JORGE RODRIGUEZ/EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM Castilla-La Mancha), integrado en la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), anuncia su adhesión a la quinta semana de huelga nacional de médicos, facultativos y residentes, convocada para los días 15, 16, 17, 18 y 19 de junio en todo el territorio nacional.

En Castilla-La Mancha se mantienen, además, las jornadas de huelga autonómica los días 15, 17 y 19 de junio, dentro del proceso reivindicativo abierto en la región, tal y como informa el sindicato en nota de prensa.

"Si la profesión médica y facultativa se ve obligada a ir a la huelga por quinta semana, no es por falta de voluntad de diálogo de los médicos: es porque el Ministerio de Sanidad ha elegido la imposición frente a la negociación. La responsabilidad de este conflicto, y de sus consecuencias asistenciales, recae íntegramente sobre quien se niega a escuchar a la profesión que sostiene el sistema sanitario", aseguran desde el CESM.

Recuerda que el pasado 2 de junio, el Consejo de Ministros dió luz verde al anteproyecto del nuevo Estatuto Marco "pese al rechazo unánime y reiterado de las organizaciones médicas".

CESM denuncia que el texto ignora "deliberadamente la singularidad de la profesión médica y facultativa: su elevado nivel de formación, su responsabilidad clínica directa, su papel decisivo en el funcionamiento del sistema y la carga asistencial que asume cada día".

Aseguran que la profesión médica no aceptará "quedar diluida en una regulación genérica que no atiende a sus especificidades".

Por ello, CESM exige la aprobación de un Estatuto Propio de la Profesión Médica y Facultativa y un ámbito específico de negociación donde se aborden de forma directa sus condiciones laborales, profesionales y organizativas. No es una aspiración: es una condición imprescindible para resolver este conflicto.

De ahi que el conjunto de sindicatos sigan reclamando "sin dilación" un Estatuto Propio de la Profesión Médica y Facultativa, como marco normativo específico de la profesión; ámbito propio de negociación para Médicos y Facultativos, sin intermediaciones que diluyen su voz, y clasificación profesional acorde a la formación, responsabilidad y funciones que solo esta profesión asume.

También exigen jornada laboral de 35 horas, como en otros colectivos del sector público; reconocimiento de las guardias y los excesos de jornada como tiempo efectivo de trabajo, computable a todos los efectos: retributivos, de cotización y de jubilación, y reconocimiento de la medicina como profesión de riesgo, a la altura de la exposición física, psíquica y legal que soporta.

Plantillas adecuadas a las necesidades reales del sistema sanitario, no a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio y medidas eficaces e inmediatas contra la sobrecarga asistencial, las agendas saturadas y el deterioro sostenido de las condiciones de trabajo, también están en sus peticiones.

NEGOCIACIÓN EN C-LM

En el ámbito autonómico, el Comité de Huelga de CESM Castilla-La Mancha y el Sescam mantienen abiertas las vías de negociación. Fruto de la presión sostenida de la movilización, se ha logrado avanzar en uno de los puntos centrales de la tabla reivindicativa: la recuperación de la Carrera Profesional, suspendida desde 2012.

"Es un avance relevante, pero que conviene decir con claridad: no es una concesión, es la restitución de un derecho arrebatado durante catorce años".

Quedan pendientes cuestiones de fondo que CESM Castilla-La Mancha no dejará de exigir: "la sobrecarga asistencial crónica que padecen numerosos centros de la región, la adecuación real de las plantillas, la mejora efectiva de las condiciones de trabajo, la reducción de la presión asistencial y medidas contundentes frente al incremento de las agresiones verbales y físicas contra los profesionales sanitarios".

El Sindicato Médico de Castilla-la Mancha, CESM, reconoce el compromiso de los médicos y facultativos de otras comunidades que han suspendido voluntariamente la actividad extraordinaria o autoconcertada como medida de presión. En nuestra región esta medida no puede aplicarse de forma directa, porque Castilla-La Mancha carece oficialmente de programas de actividad extraordinaria o autoconcierto desde 2012, un dato que, por sí solo, retrata el abandono acumulado de la sanidad regional , pero compartimos plenamente su espíritu reivindicativo.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el 10 de junio, ha evidenciado que este conflicto no puede seguir siendo ignorado. Las propias comunidades autónomas, que gestionan los servicios de salud y soportan las consecuencias asistenciales del conflicto, han reclamado la reapertura urgente de un diálogo real.

CESM Castilla-La Mancha lo afirma sin ambages: "el Ministerio de Sanidad debe abandonar la vía de la imposición y abrir, de inmediato, una negociación efectiva con los representantes de la Profesión Médica y Facultativa. Mientras no lo haga, la movilización continuará y se intensificará".

CESM Castilla-La Mancha pide comprensión a la ciudadanía por las molestias derivadas de la huelga y garantiza que la atención urgente e inaplazable quedará asegurada conforme a los servicios mínimos establecidos.

Por ello, CESM Castilla-La Mancha reitera su adhesión a la Huelga Nacional del 15 al 19 de junio y llama a Médicos, Facultativos y Residentes de la región a participar masivamente en la concentración estatal del lunes 15 de junio, a las 12.00 horas, frente al Ministerio de Sanidad en Madrid.