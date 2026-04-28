Chanel y Medina Azahara encabezan las propuestas musicales de las Ferias de San Isidro de Talavera

Archivo - La cantante Chanel. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Festejos del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, María Pilar Guerrero ha informado de que el jueves 14 de mayo en la Plaza de la Comarca, la actuación de Chanel dará inicio a la propuesta musical de las Ferias de San Isidro de la Ciudad de la Cerámica.

Unas ferias que contarán con Medina Azahara, y los eventos Urban Fest; La Batalla del Reggaeton y el Caribe Mix Festival como propuestas musicales adicionales, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El día 14 de mayo, en la Plaza de la Reina, a las 23.30 horas tendrá lugar 'La Batalla del Reggaeton', con Jesús de Manuel, Doctor López Dj.

En la caseta municipal, a las 23.00 horas actuará la Orquesta Fashion Smile.

El viernes 15 de mayo, a las 11.00 horas tendrá lugar el Gran Desfile de Carrozas de San Isidro que organiza la Hermandad de San Isidro Labrador. La salida será de la Plaza del Pan y el final en la Ermita de San Isidro. A las 12.30 horas será la misa de campaña en el porche de la Ermita de San Isidro con la bendición de campos y ganados oficiada por D. Alfredo Gómez Maduro. A su término se entregarán los premios a las carrozas y caballistas.

En la Plaza de la Comarca a las 22.00 horas actuará Medina Azahara, que presentará 'El Sueño Eterno'. En la Plaza de la Reina, a las 23.00 horas tendrá lugar el 'Urban Fest', con José Nogales, Gabry López, Inmita La Palmerita, Dariwer y Lucas García. Guerrero ha indicado que la Feria sin ruido se ha previsto viernes y sábado de 18.00 a 20.00 horas.

En la caseta municipal a las 19.00 horas actuará Ana Nájera y a las 22.00 horas lo hará la Orquesta Sol.

En la Plaza de la Comarca, el sábado 16 de mayo, a las 22.00 horas tendrá lugar el concierto de 'Caribe Mix Festival' (Coyote Dax, Kiko Rivera, Gusanito, Tacabro, Zapato Veloz, Quique Tejada & Toni Peret, El Símbolo y Dani Mata).

Por su parte, 'Gusanito' ha hecho hincapié en que serán muchos artistas los que se den cita en Talavera y a buen seguro el público tanto de 40 años como los más jóvenes conocerán las canciones que sonaban en verano.

En la Plaza de la Reina, a las 23.00 horas, será el concierto de 'La Trend Fiesta', "un cartel que reunirá a artistas de primer nivel. Una combinación pensada para mantener la energía arriba durante toda la noche y conectar a toda la comunidad", con animación, Fx, Efectos, Laser Led, Hinchables decoración, regalos y palitos luz".

En la caseta municipal a las 14.00 horas actuará la Escuela de Danza 'El Zapata', a las 19.00 horas lo hará Rocío Durán, y a 22.00 horas la Orquesta Maverick.

El domingo 17 de mayo, en la Plaza de la Comarca, y como novedad, a las 17.00 horas tendrá lugar el musical Infantil Peter Pan, un proyecto teatral educativo y social-

A las 19:00 horas tendrá lugar el IV Talavera Fest, con Grupo Gretel y Escuela Tempo.

En la caseta municipal a las 14.00 horas actuará la Escuela de Baile 'De Sal y Canela', a las 19.00 horas lo hará el grupo 'Los Caireles' y a las 22.00 horas será el turno de la Orquesta Krystal".

RUBÉN TORRESCUSA DARÁ EL PREGÓN DE FERIAS

El alcalde, José Julián Gregorio, ha anunciado que el líder del grupo talaverano 'La locura del zurdo', Rubén Torrescusa, pregonará las Ferias.

Gregorio ha explicado que las ferias comenzarán el jueves 14 de mayo, con la inauguración del alumbrado artístico que dará paso al pregón de Rubén Torrescusa, del que ha destacado que lleva 30 años subido a un escenario.

"En el '96 formó su primer grupo; 'Los Sins', en el año 2000 grabó un disco con el grupo 'Edición Limitada' y en 2010 sacó el disco que lleva el nombre de su actual grupo, 'La locura del zurdo', que fue número 1 de ventas en la primera semana de ventas en toda España".

Ha avanzado además que en la actualidad, dos compañías Warner y Sonic, están interesadas en rodar con 'La locura del zurdo', "lo que es un orgullo para esta ciudad". "Es un inmenso honor que un talaverano de la talla de Rubén Torrescusa pregone nuestras Ferias de San Isidro 2026".

"Sigo siendo el mismo niño que en el '96 se subió a un escenario", ha dicho Torrescusa, que ha anticipado que en el pregón contará sus experiencias en las ferias de Talavera, donde hablará "desde el corazón", aunque ha reconocido que asume con una gran responsabilidad ser pregonero.

Por otra parte, entre las novedades de este año, se encuentra la creación del espacio que se ha denominado 'La Placita' "que será un lugar tranquilo, pensado para descansar, sin música", a excepción de la que se pueda escuchar de las diferentes plazas cercanas.

En La Placita se ubicarán varias 'food trucks', bancos y fuentes de agua potable, "será un espacio tranquilo, para descansar, que hemos ubicado donde estaba antiguamente el Escenario Joven".

Por otra parte, ha señalado el alcalde, "seguimos manteniendo el carácter solidario de las ferias y la Asociación TEA Talavera gestionará la Caseta Municipal y os animo a que colaboréis con las personas con Trastorno del espectro del autismo".

La concejal ha explicado que desde que el actual equipo de Gobierno llegó a la alcaldía "nos pusimos como objetivo "que Talavera siga creciendo y conseguir una Talavera de primera" y los vamos "consiguiendo poco a poco" ya que "vamos innovando y por eso, queremos traer artistas dentro de nuestras posibilidades que atraigan a visitantes y que conozcan Talavera y estoy convencida de que con estos conciertazos lo vamos a conseguir".

También ha avanzado que la ganadora del concurso del cartel de ferias es Sandra Illán, que ha retratado el amanecer junto a la ermita de San Isidro.

TOROS

La corrida de toros será el sábado 16 de mayo, a las 18.30 horas, con Alejandro Talavante, Roca Rey y Tomás Rufo, si bien se sigue pendiente de la evolución del torero Roca Rey tras su cogida en Sevilla, "pero esperamos que pueda estar en Talavera".

El domingo 17 de mayo, como novedad tendrá lugar una suelta de vaquillas de carácter popular en la plaza de toros, con una entrada simbólica de 3 euros, con el objetivo de acercar la tauromaquia a todos los públicos. El homenaje a Joselito 'El Gallo', que organiza el Club Taurino Talaverano tendrá lugar el sábado día 16.

OTRAS ACTIVIDADES

Con respecto a otras actividades, la Caseta Infantil, correspondiente a la Concejalía de Familia, contempla actividades diversas y gratuitas para niños y niñas de 5 a 12 años (castillos hinchables, ludoteca, pintacaras, juegos de mesa y actividades deportivas). Estará abierta el sábado 16, y el domingo 17 de 17.00 a 20.00 horas. Se trata de un espacio gratuito en Talavera Ferial.

Por otra parte, el tren de mayores, de la concejalía de Mayores, circulará por la feria acercando la fiesta a los mayores de nuestra ciudad.

El mercadillo ferial se podrá visitar del 14 al 17 de mayo, en el paseo de entrada al Talavera Ferial y

El mercado de artesanía se podrá visitar el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, de 11.00 a 22.00 horas en el Paseo de los Arqueros.

Tal como ya había adelantado Guerrero en rueda de prensa, la retención de crédito es de 335.000 euros y el presupuesto final de artistas se sitúa en 196.000 euros.

Chanel tiene el caché más elevado que asciende a 57.000 euros, seguida de 'Caribe Mix' con 47.000 euros, Medina Azahara con 36.000 euros, 'La Fiesta Trend' con 14.990 euros, 'Talavera Fest' 14.900 euros, 'Urban Fest', 14.000 euros y la Batalla del Reggaeton 12.500 euros.