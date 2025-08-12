El chef 'Estrella Michelin' Jesús Segura, maestre de campo de las VI Jornadas de Los Tercios de Huélamo

CUENCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El chef Jesús Segura, ganador de una Estrella Michelin en el restaurante Casas Colgadas de Cuenca, será el maestre de campo de las VI Jornadas de los Tercios en Honor a Julián Romero de Huélamo, según ha anunciado el alcalde de esta localidad, Leopoldo Martínez, durante la presentación de estas jornadas en la Diputación de Cuenca.

Segura es "un huelamero que presume de ello allá donde va", ha dicho el alcalde, que ha indicado que ese es el motivo por el que será homenajeado en estas jornadas que se desarrollarán del 18 al 24 de agosto.

Por su parte, el pregón correrá a cargo de Carlos Del Pozo, de La Abadía de Jábaga, por su colaboración en la chocolatada de Los Tercios que se celebra justo después de la 'Encamisada', una de las citas más señaladas de estas jornadas.

Se trata de una carrera popular nocturna coordinada por el Club Deportivo Huélamo, que transcurre desde el paraje de Fuencaliente hasta la casa de Juan Merchante en la que participan unas cincuenta personas y que tiene retos como el de atravesar el río, La recreación histórica se desarrolla por las calles del Pueblo y tiene como escenario principal la Plaza del Concejo.

En ella se concederá la distinción con el título maestre a Jesús Segura y el alcalde ha apuntado que quizás cuenten con la presencia de la atleta de raíces huelameras María Vicente, nombrada comendadora en anteriores ediciones.

VARIADO PROGRAMA

El programa incluye citas emotivas, como la ofrenda de laurel a los caídos de Los Tercios y a la figura histórica homenajeada en este evento, Julián Romero, acompañados de autoridades militares de la provincia en el evento con mayor componente castrense.

De igual modo habrá proyecciones, visitas guiadas y una exhibición de aves rapaces como principal novedad de esta edición. También un concierto en la ermita, a cargo de la formación taranconera Zass Candil!, una doble representación teatral y un desfile escoltado por los tercios de Huélamo.

Además, las jornadas contarán con talleres dedicados a celebrar el décimo aniversario de las pinturas de la ermita del Pilar de Huélamo. En el apartado de conferencias, el historiador Miguel Romero, colaborador de estas jornadas, ha destacado el seminario promovido por la UIMP, con charlas dedicadas al cancionero popular de la comarca, que cuenta con la participación del musicólogo huelamero Marco Antonio de la Ossa.

ÚNICO EVENTO QUE ABORDA LA FIGURA DE LOS TERCIOS DE FLANDES

El historiador Miguel Romero, uno de los promotores de esta cita, ha destacado el trabajo de la asociación Julián Romero, presidida por Antonio Vicente, para organizar un evento de estas características "que es pionero en Castilla-La Mancha y que es el único de la provincia que aborda la figura de los tercios de Flandes" y homenajear "al que era el general de la mayor fuerza de infantería del mundo".

En la presentación ha participado la delegada de Economía, Empresa y Empleo, Arancha Poveda, que ha destacado que las Jornadas de Julián Romero se han consolidado como uno de los eventos culturales del verano en la provincia, "con una programación cuidada y muy completa".

"Con estas jornadas mantenemos vivo el recuerdo de Julián Romero y convertimos las calles de Huélamo en un escenario en el que se respira cultura y convivencia", ha subrayado Poveda, que considera que conservar las tradiciones "es fundamental para que los pueblos puedan seguir vivos".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha subrayado el mérito de que un pueblo de apenas cien habitantes sea capaz de sacar unas jornadas "que van adquiriendo mayor dimensión gracias a una población orgullosa de su pasado, pero que mira al futuro con optimismo".

Martínez Chana ha querido destacar también el nombramiento de Jesús Segura "cocinero que presume de raíces huelameras y que reivindica siempre el producto de su tierra".

El presidente provincial ha destacado que la Diputación apoya iniciativas como estas jornadas con subvenciones como las ayudas al patrimonio intangible y que la apuesta por la despoblación está dando frutos, "hasta el punto de que Cuenca ya está cerca de superar esa barrera simbólica de los 200.000 habitantes".