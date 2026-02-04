La CHT activa el aviso rojo en la estación de aforo de Humanes (Guadalajara)

Estado actual de los avisos hidrológicos declarados en la demarcación del Tajo y los episodios de desembalses de las presas de titularidad pública

AR 12 Henares en Azud Humanes (Guadalajara)

36 avisos hidrológicos activados en caudales de la cuenca del Tajo, 5 de ellos en nivel de aviso rojo: tres en Cáceres, uno en Madrid y uno en Guadalajara. * 8 presas gestionadas por la CHT y 6 presas gestionadas por concesionarios están desembalsando significativamente con motivo de las precipitaciones registradas durante los últimos días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica. * Avisos meteorológicos de AEMET por lluvias muy intensas esta noche y mañana en el norte de Cáceres y sur de Ávila que dejaran aportaciones de 80-120mm de acumulado en 24 horas.

Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 4 febrero 2026 19:55
Seguir en

Estado actual de los avisos hidrológicos declarados en la demarcación del Tajo y los episodios de desembalses de las presas de titularidad pública

AR 12 Henares en Azud Humanes (Guadalajara)

36 avisos hidrológicos activados en caudales de la cuenca del Tajo, 5 de ellos en nivel de aviso rojo: tres en Cáceres, uno en Madrid y uno en Guadalajara. * 8 presas gestionadas por la CHT y 6 presas gestionadas por concesionarios están desembalsando significativamente con motivo de las precipitaciones registradas durante los últimos días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica. * Avisos meteorológicos de AEMET por lluvias muy intensas esta noche y mañana en el norte de Cáceres y sur de Ávila que dejaran aportaciones de 80-120mm de acumulado en 24 horas.

TOLEDO, 4 (EUROPA PRESS)

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado el aviso hidrológico rojo en la estación de aforo AR12 de Humanes (Guadalajara) debido a las lluvias asociadas a la borrasca Loranzo.

A las 19.30 horas, eran ya cinco las estaciones de aforo que superaban ese umbral, sumando a la de Humanes la AR17 en Mejorada-San Fernando (Madrid), la R174 Puente Titulcia (Madrid), la MC05 Tiétar en Valverde La Vera-Losar (Cáceres) o MC07 Alagón en Coria (Cáceres).

En un comunicado, la CHT ha asegurado que el aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

Con motivo de las precipitaciones registradas durante los últimos días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica, entre las presas gestionadas por la CHT que están desembalsando de forma significativa, para mantener los resguardos estacionales se encuentran las de Pálmaces (Guadalajara), Cazalegas (Toledo) y Rosarito (Toledo y Cáceres), entre otras.

Entre las presas gestionadas por concesionarios en la cuenca del Tajo que se encuentran desembalsando significativamente se sitúa la de Azután.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado