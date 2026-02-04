La CHT activa el aviso rojo en la estación de aforo de Humanes (Guadalajara)

Estado actual de los avisos hidrológicos declarados en la demarcación del Tajo y los episodios de desembalses de las presas de titularidad pública

AR 12 Henares en Azud Humanes (Guadalajara)

36 avisos hidrológicos activados en caudales de la cuenca del Tajo, 5 de ellos en nivel de aviso rojo: tres en Cáceres, uno en Madrid y uno en Guadalajara. * 8 presas gestionadas por la CHT y 6 presas gestionadas por concesionarios están desembalsando significativamente con motivo de las precipitaciones registradas durante los últimos días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica. * Avisos meteorológicos de AEMET por lluvias muy intensas esta noche y mañana en el norte de Cáceres y sur de Ávila que dejaran aportaciones de 80-120mm de acumulado en 24 horas.

TOLEDO, 4 (EUROPA PRESS)

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado el aviso hidrológico rojo en la estación de aforo AR12 de Humanes (Guadalajara) debido a las lluvias asociadas a la borrasca Loranzo.

A las 19.30 horas, eran ya cinco las estaciones de aforo que superaban ese umbral, sumando a la de Humanes la AR17 en Mejorada-San Fernando (Madrid), la R174 Puente Titulcia (Madrid), la MC05 Tiétar en Valverde La Vera-Losar (Cáceres) o MC07 Alagón en Coria (Cáceres).

En un comunicado, la CHT ha asegurado que el aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

Con motivo de las precipitaciones registradas durante los últimos días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica, entre las presas gestionadas por la CHT que están desembalsando de forma significativa, para mantener los resguardos estacionales se encuentran las de Pálmaces (Guadalajara), Cazalegas (Toledo) y Rosarito (Toledo y Cáceres), entre otras.

Entre las presas gestionadas por concesionarios en la cuenca del Tajo que se encuentran desembalsando significativamente se sitúa la de Azután.