CHT cierra el canal de trasvase entre Entrepeñas y Buendía por el descenso de aportaciones al sistema de cabecera

Cierre del trasvase. - CHT

GUADALAJARA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha procedido al cierre del canal de trasvase entre los embalses de Entrepeñas y Buendía tras la apertura de sus compuertas, el pasado 19 de febrero, como consecuencia de la reducción de precipitaciones y aportaciones.

Dicha infraestructura, fue puesta en funcionamiento por segundo año consecutivo, desde el año 1997, en lámina libre con unos 12m3/s iniciales y hasta un máximo de 23m3/s tras alcanzar la cota de trasvase de 711,83 metros sobre el nivel del mar en el embalse de Entrepeñas.

El trasvase pudo ser activado de nuevo gracias a las importantes precipitaciones y consecuentes aportaciones ocasionadas por la evolución de una cadena de borrascas que comenzó el día 25 de enero de 2026 con la borrasca Joseph y finalizó el día 13 de febrero de 2026 tras el paso de la borrasca Oriana, ha informado la CHT en un comunicado.

Las borrascas intermedias fueron denominadas Kristin, Leonardo, Marta y Nils. Durante el mes que ha permanecido abierta esta conducción se han trasvasado aproximadamente 36hm3 que, de otra forma, se hubiesen tenido que desembalsar para mantener el resguardo de seguridad en la presa de Entrepeñas.

Para el cierre de la interconexión, se ha procedido a la reducción progresiva de caudal, a la vez que se iba comprobando la ausencia de ejemplares piscícolas. Esta semana los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenan 669,71hm3 y 1.003,51 hm3 respectivamente.

La correcta gestión de la laminación en los embalses de la cuenca del Tajo, durante el episodio de avenidas, ha impedido daños significativos a personas y bienes mediante la reducción significativa de los caudales de salida respecto a los caudales de entrada.