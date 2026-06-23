Ciclo Internacional de Conciertos del Órgano Histórico de Torre de Juan Abad celebra bodas de plata con 12 actuaciones

Urbano Patón y María Fresneda en la presentación de los conciertos. - JCCM

CIUDAD REAL, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Torre de Juan Abad volverá a convertirse este verano en punto de encuentro para los amantes de la música con la celebración del XXXV Ciclo Internacional de Conciertos en el Órgano Histórico, una edición especialmente significativa al cumplirse las bodas de plata de los conciertos internacionales de órgano, que contará con 12 actuaciones.

La alcaldesa de Torre de Juan Abad, María Fresneda, ha presentado la programación acompañada por el párroco de la localidad, Urbano Patón, quienes han destacado la relevancia cultural que ha alcanzado el ciclo tras un cuarto de siglo de trayectoria.

Durante su intervención, Fresneda ha subrayado que esta edición conmemorativa se ha querido identificar con la imagen de los "tubos de plata", en referencia a las bodas de plata de un proyecto que ha logrado situar al órgano histórico de la localidad entre los más reconocidos del panorama nacional e internacional.

"Son 25 años de trabajo, compromiso y esfuerzo para situar nuestro órgano entre los mejores niveles a nivel nacional e internacional", ha señalado la alcaldesa, que ha destacado la calidad artística de la programación prevista para este año, ha informado la Junta en un comunicado.

El ciclo arrancará el próximo 27 de junio con el concierto inaugural a cargo de Joris Verdin y Marie Nöelle Bette, y estará integrado por 12 conciertos que reunirán a intérpretes procedentes de distintos países europeos.

La programación contará con organistas de Bélgica, Francia y Polonia, entre otros, consolidando el carácter internacional de una cita que atrae cada año a destacados músicos especializados en este instrumento.

La regidora ha invitado a vecinos y visitantes a descubrir no solo el órgano histórico, sino también el rico patrimonio artístico de la localidad, en el que destacado el valor de la iglesia parroquial, declarada Bien de Interés Cultural, junto a su retablo mayor y los dos retablos barrocos que completan uno de los conjuntos monumentales más importantes de la comarca.

ORÍGENES DE LA INICIATIVA

Por su parte, el párroco ha recordado los orígenes de una iniciativa que comenzó con la recuperación de un instrumento que se encontraba prácticamente inutilizado. "Cuando iniciamos la restauración parecía un proyecto imposible. El órgano estaba muy deteriorado, con tubos doblados, rotos y caídos, pero apostamos por devolverle la vida porque entendíamos que se trataba de un patrimonio excepcional".

Patón ha detallado que la restauración fue realizada por el prestigioso organero belga Alan Faye, considerado una referencia internacional en la materia, y recordó que desde entonces el instrumento ha despertado el interés de destacados intérpretes de todo el mundo.

Según ha señalado, a lo largo de estos 25 años se han celebrado alrededor de 500 conciertos, combinando la participación de grandes figuras internacionales con la promoción de músicos locales y jóvenes intérpretes. Entre los artistas que han pasado por Torre de Juan Abad figuran nombres de reconocido prestigio internacional, profesores de importantes conservatorios europeos y organistas vinculados a algunas de las instituciones musicales más destacadas del continente.

El párroco ha valorado, además, el reconocimiento que el ciclo ha recibido por parte de la crítica especializada, que lo ha definido en numerosas ocasiones como una de las programaciones de música culta más interesantes y completas de España. La programación de este año se complementará con otras propuestas musicales vinculadas al festival, entre ellas, tres conciertos en un histórico santuario templario del siglo XII, ampliando así la oferta cultural para vecinos y visitantes.

Para finalizar, tanto el Ayuntamiento como la parroquia animan a todos los aficionados a la música a asistir a una edición que celebra 25 años de historia, esfuerzo y compromiso con la conservación del patrimonio.