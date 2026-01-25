El ciclo toledano '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias 2026' comienza el 31 de enero en el castillo de Consuegra

Archivo - El Tren de la Mancha Toledana dará a conocer el 11 de octubre los atractivos turísticos de Tembleque y Consuegra - DIPUTACION DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo, a través de su Departamento de Turismo, que dirige el vicepresidente, Joaquín Romera, pone en marcha una nueva edición del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', una iniciativa ya consolidada que busca reforzar la proyección turística de la provincia a partir de su patrimonio histórico y cultural.

La temporada 2026 comenzará en el castillo de Consuegra, símbolo del legado histórico de la comarca de La Mancha y uno de los conjuntos patrimoniales más reconocibles del territorio toledano y como novedad, en esta ocasión, es que este primer castillo está dedicado a los más pequeños y a sus familias La primera de las experiencias tendrá lugar el sábado 31 de enero en el castillo de La Muela y se desarrollará en dos pases, con un aforo máximo de 60 personas por turno, adaptado a las características del espacio, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

TEATRO, MÚSICA Y FANTASÍA PARA DESCUBRIR EL CASTILLO

El primer pase comenzará a las 11.00 horas con el espectáculo teatral "Aventuras y Desventuras de Don Quijote de La Mancha", a cargo del grupo Teatro Vitela de Consuegra.

A continuación, en el salón del castillo, la empresa Oartis Gestión Cultural ofrecerá el espectáculo musical, de magia y cuentacuentos "La Noche en la que el Viento avisó a Consuegra", una propuesta participativa que invita a grandes y pequeños a adentrarse en la historia y los secretos del castillo y de los molinos que lo rodean.

La actividad concluirá sobre las 14.00 horas con un tapeo de sabor manchego ofrecido por el restaurante Jardines de Consuegra, como muestra de la riqueza gastronómica de la comarca.

El segundo pase será idéntico al primero y se desarrollará por la tarde, desde las 16:00 hasta aproximadamente las 19.00 horas, con el mismo programa de actividades.

Inscripción gratuita con plazas limitadas Las personas interesadas en participar deberán realizar su reserva a través del formulario habilitado en la página web www.turismoprovinciatoledo.es.

Cada solicitud deberá incluir nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto, y se permitirá un máximo de cinco plazas por reserva, siempre que correspondan a la misma unidad familiar.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción, con confirmación posterior por vía telefónica, donde también se indicará el punto de encuentro.

Será necesario presentarse diez minutos antes del inicio de la actividad.

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 26 al 30 de enero, ambos inclusive, a partir de las 9.00 horas del primer día.

Una vez cubiertas las plazas disponibles y la lista de espera, el sistema cerrará automáticamente las reservas.

Con este programa, la Diputación de Toledo reafirma su compromiso con la conservación, difusión y dinamización del patrimonio histórico de la provincia, apostando por un turismo cultural de calidad, accesible y ligado al desarrollo local.

La apertura de inscripciones para el resto de castillos que formarán parte de '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias 2026', tal y como anunciaba ayer mismo en la Feria Internacional de Turismo, serán los de Orgaz, Seseña, Maqueda, Los Yébenes, Toledo, Guadamur, Oropesa, Malpica de Tajo, Mascaraque, Casarrubios del Monte y Escalona, quese irán anunciando progresivamente en las páginas web www.turismoprovinciatoledo.es y www.diputoledo.es.