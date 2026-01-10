Cien miel escolares participarán en un estudio pionero para detectar a futuros talentos en atletismo y campo a través

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, en el Campeonato de Castilla-La Mancha de Campo a Través, que se ha celebrado en la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana. - JCCM

CIUDAD REAL 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 100.000 alumnos y alumnas de centros escolares de Castilla-La Mancha participarán, a partir del segundo semestre del año, en un estudio pionero a nivel nacional para detectar a futuros talentos deportivos en la modalidad de atletismo y campo a través.

Será posible gracias a una de las líneas estratégicas del Plan Aurea, iniciativa impulsada por el Gobierno de Emiliano García-Page y orientada a detectar talento deportivo en los centros educativos de Castilla-La Mancha a través de sus docentes.

El programa tiene como finalidad identificar, acompañar y formar a futuros deportistas de alto nivel, con el objetivo de que puedan representar a la región en competiciones nacionales e internacionales y contribuir a ampliar la presencia de Castilla-La Mancha en el medallero en más de una veintena de modalidades deportivas.

El 'Plan Áurea' es una iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha orientada a identificar, acompañar y potenciar el talento deportivo. Se implementará inicialmente en los centros educativos de Castilla-La Mancha mediante herramientas científicas y pruebas diseñadas para detectar el potencial deportivo del alumnado, más allá del rendimiento competitivo tradicional.

El programa se apoya en la elaboración de mapas motrices y pruebas específicas que permiten identificar aptitudes físicas, cognitivas y de aprendizaje relacionadas con distintas modalidades deportivas, ha informado la Junta en nota de prensa.

CAMPEONATO CAMPO A TRAVÉS

Todo esto lo ha señalado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, en el Campeonato de Castilla-La Mancha de Campo a Través, que se ha celebrado en la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana, un entorno natural emblemático que vuelve a acoger una de las citas más importantes del calendario atlético regional.

La competición reúne a 500 atletas de todas las categorías, desde promoción hasta absoluto y máster, los cuales han luchado por los títulos autonómicos en un circuito exigente y de gran tradición. El campeonato se disputa de forma conjunta con el Cross 'Villa de los Molinos', prueba con 40 años de historia que cada año convierte este enclave manchego en un referente del campo a través en la región.

La viceconsejera de Cultura y Deportes ha señalado que el evento no solo es deportivo, sino también un atractivo turístico: muchos participantes y acompañantes aprovechan para disfrutar del entorno de Campo de Criptana --sus molinos, patrimonio histórico y gastronomía-- mientras se celebra la prueba.