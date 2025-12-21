Archivo - Cientos de atletas se ponen en la piel de las personas ciegas en la 'Carrera de la Ilusión' de Toledo - ONCE - Archivo

TOLEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Toledo se han llenado este domingo de cientos de atletas que han participado en la 'Carrera de la Ilusión', una prueba inclusiva y accesible abierta a la ciudadanía, con y sin discapacidad, que se puso el antifaz y experimentó la realidad de las personas ciegas y sordociegas.

La primera edición de esta carrera, impulsada por el Grupo Social ONCE en Castilla-La Mancha, con la colaboración de Rotary Club desde el proyecto 'Movilidad Aumentada', el Ayuntamiento de Toledo como 'Ciudad Europea del Deporte 2025', El Corte Inglés, Grupo Automotor Toledo e ILUNION, contó con la participación de más de 300 personas en sus dos modalidades: carrera de 5,3 kms y marcha de 3 kms.

El objetivo principal, como recordó el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez, "ha sido visibilizar con normalidad que deportistas con y sin discapacidad compartan una experiencia única, festiva y divertida, desde la empatía, el apoyo mutuo y la práctica de hábitos saludables que en esta sociedad sedentaria se hacen cada día más necesarios".

La salida tuvo lugar desde la sede de la ONCE en Toledo y finalizó en el pabellón de la Escuela de Gimnasia 'Gonzalo Pérez de Vargas', donde tras la carrera tuvo lugar la entrega de premios. Todo lo recaudado con las inscripciones se destinará a Rotary Toledo, para proyectos de deporte inclusivo y apoyar a organizaciones de la discapacidad, según han informado los organizadores en nota de prensa.

FERIA DEL DEPORTE INCLUSIVO

Después de la entrega de galardones el mismo pabellón acogió la 'Feria del Voluntariado y el Deporte Inclusivo' un lugar en el que el Grupo Social ONCE, de la mano de las organizaciones de la Plataforma del Voluntariado de Castilla-La Mancha, trasladó a la ciudadanía sus programas de atención con carácter general y los del ámbito deportivo en particular.

Además se mostraron y practicaron distintos deportes paralímpicos como el goalball, fútbol para ciegos o la boccia, y se escucharon los testimonios personales y recomendaciones de deportistas con discapacidad, de reconocida trayectoria, como Ricardo de Pedraza, Isabel Fernández y Omar Ortiz.