Cientos de personas disfrutan de la Romería del Valle en Toledo en el 400 aniverario de su hermandad

Ermita del Valle - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas están disfrutando de la Romería de la Virgen del Valle en Toledo, cuando se cumple el 400 aniversario de la Hermandad, con unos 3.500 hermanos que reflejan su devoción por esta virgen.

Respecto a los incidentes reseñables de esta cita, ha habido un conato de pelea entre jóvenes que no tuvo especial relevancia y en el que se actuó de manera rápida, tal y como ha señalado en declaraciones a los medios, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, acompañado por varios concejales de su corporación.

También han asistido a esta romería, y a su tradicional misa en la Ermita del Valle, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el presidente regional, Emiliano García-Page; la portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, y el vicepresidente y diputado delegado de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias.

"LA ROMERÍA DE TOLEDO"

Velázquez ha felicitado a los toledanos y a la Hermandad que este año celebra su 400 aniversario, "por mantener viva una tradición que cuenta con más de 3.500 hermanos", consolidándose como "la romería de Toledo" y uno de las citas imprescindibles para los toledanos.

El alcalde ha agradecido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial de la Policía Local y Protección Civil, cuya labor está permitiendo que la romería se desarrolle con normalidad y seguridad. En este sentido, ha destacado el éxito de las nuevas medidas adoptadas este año, especialmente la nueva ubicación de los quioscos.

"Los cambios tenían un doble objetivo: mejorar la seguridad y facilitar la movilidad, evitando las aglomeraciones que se producían en ediciones anteriores", ha explicado, y hasta ahora "se ha confirmado la eficacia del dispositivo, permitiendo una circulación más fluida con miles de personas".

Asimismo, el Ayuntamiento ha reforzado los servicios con el aumento del número de baños públicos, el aumento de la frecuencia del transporte urbano y la instalación de más contenedores, con el objetivo de preservar el entorno.

PAGE Y TOLÓN

Por su lado, García-Page ha resaltado su etapa de juventud cuando venía a esta romería. "Era muy difícil no venir al Valle, primero acompañar a los padres y luego intentando no coincidir con ellos", ha rememorado, deseando que esta cita transcurra con normalidad.

De su lado, Tolón ha recordado como ha disfrutado de la romería como alcaldesa, delegada del y Gobierno y ahora, ministra, al tiempo que ha pedido "respetar las tradiciones" de las ciudades, de nuestro país, porque esto significa "mirar al futuro".

"Hoy hay miles de romerías en toda España, hay miles de personas disfrutando y bueno, es un día para disfrutar y de alguna forma recordar que nuestras tradiciones, nuestro pasado, como decía, nos enriquecen en el futuro".

NÚÑEZ

También han asistido el presidente regional del PP, Paco Núñez, que ha felicitado a la Hermandad por su papel en estos 400 años por congregar a "miles de toledanos", y al alcalde la ciudad, donde esta romería es "referente" en toda la región.

Por su lado, Soledad Frutos ha destacado la importancia de esta cita, que refleja "el sentimiento de ser toledano" y que forma parte de la historia de la capital.

Asimismo, han asistido miembros del Gobierno regional, como la consejera portavoz, Esther Padilla o el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, así como otros representantes políticos a nivel municipal y el presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno.