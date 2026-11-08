Cinco embajadores, referentes en el mundo de la moda, acercarán la figura de Piña a los estudiantes de la región - JCCM

TOLEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El legado de Manuel Piña, una de las figuras más representativas de la moda española contemporánea, será objeto de reflexión y creación artística por parte de más de 200 estudiantes de las siete escuelas de arte de Castilla-La Mancha, a través del proyecto 'Metamorfosis en tiempos de transición'. Esta iniciativa está incluida en el programa conmemorativo del 50 aniversario de la Transición que está desarrollando el Gobierno de Castilla-La Mancha por toda la región y cuya programación puede consultarse en la web www.50añosjuntosclm.com y en sus perfiles de redes sociales.

La propuesta plantea un diálogo entre moda, arte y memoria democrática a partir de la trayectoria del diseñador manchego, cuya obra se desarrolló en paralelo a una etapa de profundos cambios sociales, culturales y creativos en España. Participan en esta iniciativa la Escuela de Arte de Albacete, la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pedro Almodóvar, de Ciudad Real; la Escuela de Arte José María Cruz Novillo, de Cuenca; la Escuela de Arte Elena de la Cruz Martín, de Guadalajara; la Escuela de Arte Talavera, la Escuela de Arte de Toledo y la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López, de Tomelloso.

A través de disciplinas como la serigrafía, el diseño gráfico, la fotografía, la cerámica o la moda, el alumnado trabajará sobre distintos elementos de la trayectoria de Manuel Piña. La intención no será reproducir sus creaciones, sino generar nuevas interpretaciones que conecten su universo creativo con las inquietudes y lenguajes contemporáneos.

Durante la primera quincena de noviembre los centros participantes acogerán una serie de encuentros con profesionales vinculados a la trayectoria del diseñador y al sector de la moda. Entre ellos figuran el sociólogo, periodista y crítico de moda Pedro Mansilla, la diseñadora Lola Piña, colaboradora y persona de confianza de Manuel Piña; el diseñador Antonio Alvarado, una de las voces más reconocidas de la renovación de la moda española en los años ochenta; la modelo ciudadrealeña Helena Barquilla, descubierta profesionalmente por Manuel Piña; y el periodista especializado en moda Jesús Mari Montes-Fernández, director del programa Flash Moda de RTVE.

Estos encuentros permitirán al alumnado conocer las distintas dimensiones de la figura del diseñador, desde su proceso creativo y su aportación a la moda española hasta el contexto cultural en el que desarrolló su carrera. Tras esta fase inicial, cada escuela desarrollará una propuesta artística propia vinculada a sus especialidades formativas, dando lugar a un conjunto de obras y creaciones que conformarán una mirada colectiva sobre la figura de Manuel Piña y su tiempo.

EXPOSICIÓN COLECTIVA Y EXPERIENCIA ARTÍSTICA EN MANZANARES

El proyecto concluirá en febrero en Manzanares, localidad natal del diseñador, con la exposición 'Metamorfosis en tiempos de transición', el universo creativo de Manuel Piña desde la mirada de las nuevas generaciones de artistas, que reunirá en el Museo Sánchez Mejías los trabajos realizados por el alumnado de las siete escuelas participantes, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La programación incluirá también, el 4 de febrero, una jornada dedicada al encuentro entre estudiantes, profesionales del sector y medios especializados. La actividad contemplará una visita al Museo Manuel Piña y un recorrido expositivo concebido para la ocasión, en el que convivirán piezas artísticas, producciones audiovisuales y creaciones de moda desarrolladas durante el proyecto.

Las obras permanecerán expuestas durante todo el mes de febrero. El objetivo es ofrecer al público la oportunidad de conocer el resultado de este proceso de creación colectiva inspirado en una de las figuras más relevantes de la moda española y conmemorar desde la cultura y el diseño la evolución artística española que se sustenta en la libertad y la rebeldía creativa que trae de la mano la llegada de la Transición a la democracia.